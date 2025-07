Argumenta abogado que creador de Call of Duty no es responsable de balacera en Uvalde, Texas

Argumentó que el caso tiene pocas posibilidades de prevalecer si continúa, porque los tribunales han sostenido repetidamente que “los creadores de obras artísticas, ya sean libros, música, películas, televisión o videojuegos, no pueden ser considerados legalmente responsables por los actos de su audiencia”.

”Los problemas de la violencia armada son increíblemente difíciles”, agregó Kristovich. “La evidencia en este caso no lo es”.

Las familias demandaron al creador de Call of Duty, Activision, y a Meta Platforms, que posee Instagram, diciendo que las empresas son responsables de promover productos utilizados por el joven atacante.

LOS ÁNGELES- Un abogado del creador del videojuego Call of Duty argumentó que un juez debería desestimar una demanda presentada por las familias de las víctimas del ataque a la Escuela Primaria Robb en Uvalde, Texas, alegando que los contenidos del juego de guerra están protegidos por la Primera Enmienda constitucional.

La demanda, una de muchas que involucran a familias de Uvalde, fue interpuesta el año pasado en el segundo aniversario de uno de los tiroteos escolares más mortales en la historia de Estados Unidos. El atacante mató a 19 estudiantes y dos maestros. Los agentes finalmente lo confrontaron y le dispararon después de aguardar más de una hora para entrar al aula de cuarto grado.

Kimberly Rubio, cuya hija de 10 años, Lexi, fue asesinada en el tiroteo, estaba entre los padres que vinieron desde Texas al sur de California, donde se encuentra Activision, para la audiencia.

”Viajamos todo este camino, así que necesitamos respuestas”, declaró Rubio afuera del tribunal. “Esperamos que el caso avance para que podamos obtener esas respuestas”.

Una abogada de las familias argumentó durante la audiencia que Call of Duty rebasa las protecciones que le proporciona la Primera Enmienda al entrar en el ámbito de la mercadotecnia.

”La base de nuestra queja no es la existencia de Call of Duty”, le dijo Katie Mesner-Hage al juez. “Es el uso de Call of Duty como plataforma para comercializar armas a menores”.

Los abogados de los demandantes mostraron contratos y correspondencia entre ejecutivos de Activision y fabricantes de armas cuyos productos, dijeron, están representados claramente y con exactitud en el juego, a pesar de que no aparecen los nombres de las marcas.

Mesner-Hage indicó que los documentos muestran que, en realidad, prefieren no estar etiquetados porque “ayuda a protegerlos de la implicación de que están comercializando armas a menores”, aunque saben que los jugadores de todas formas identificarán las armas e intentarán obtenerlas.

Kristovich señaló que no hay evidencia de que el tipo de colocación de productos y la mercadotecnia de la que hablan los demandantes haya ocurrido en ninguna de las ediciones del juego que el atacante jugó.

Las familias también han presentado una demanda contra Daniel Defense, que fabricó el fusil tipo AR utilizado en el tiroteo del 24 de mayo de 2022. Koskoff argumentó que una réplica del fusil aparece claramente en una página de inicio de Call of Duty.

Josh Koskoff, el principal abogado de las familias, quien vive en Connecticut, también representó a las familias de nueve víctimas del tiroteo en la Escuela Primaria Sandy Hook en una demanda contra el fabricante de armas Remington, y obtuvo un acuerdo por 73 millones de dólares.

Mencionó varias veces el caso de Sandy Hook en sus argumentos, diciendo que los atacantes allí y en Uvalde compartían la misma obsesión por los videojuegos.

Koskoff indicó que el atacante de Uvalde experimentó “la absorción y la pérdida de sí mismo en Call of Duty”.

Dijo que la inmersión fue tan profunda que el atacante buscó en línea cómo obtener un traje blindado que no sabía que sólo existe en el juego.

El videojuego está “por encima de otros de su tipo”, dice el abogado