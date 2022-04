Cardenal enviado por el papa Francisco celebra el Vía Crucis en Bucha y Borodianka

El limosnero del papa entregó la ambulancia, siendo la segunda que dona Francisco a Ucrania, al hospital cardiológico de la capital ucraniana después de llevarla personalmente desde Roma, en su tercer viaje a Ucrania desde que comenzó la guerra con la invasión rusa.

“Allí, donde las imágenes de televisión han mostrado la crudeza más despiadada de la guerra, en ese escenario de desolación, celebraré el Vía Crucis junto con el nuncio (el arzobispo Visvaldas Kulbokas), mientras el papa estará en el Coliseo de Roma”, detalló Krajewski a los medios vaticanos.

Por su parte el Vaticano confirmó que el cardenal celebró durante la tarde este rito justo en Bucha, a las afueras de Kiev, y en Borodianka.

En tanto que el cardenal junto con Kulbokas y otras personas se fueron deteniendo en las carreteras de Borodianka para las meditaciones de las estaciones de la Vía Crucis ante los cuerpos aún sin enterrar de las víctimas que han ido apareciendo en estos días.

Francisco “besa los pies al pueblo ucraniano”, aseguró el cardenal polaco, cuyo propósito es estar cerca de los fieles ucranianos en esta Semana Santa.

“Exactamente, esto es lo que quería el papa: que me quedase toda la semana para vivir el Triduo con los ucranianos. Al papa le gusta decir que un sacerdote debe tener olor a oveja y por eso me envió aquí: para estar entre la gente y no para hacerme fotos o para viajar, sino para quedarme a rezar”, explicó.

Con información de la Agencia EFE.