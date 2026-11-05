Condenan a activista hongkonés Joshua Wong a 10 años más de prisión

Wong, de 30 años, encabezó por primera vez protestas estudiantiles cuando era adolescente y participó en esfuerzos de defensa internacional del movimiento democrático de Hong Kong. El activista ya cumple una pena de cuatro años y ocho meses de prisión tras declararse culpable en el mayor caso de seguridad nacional de la ciudad, y debía quedar en libertad en enero.

El destacado activista hongkonés Joshua Wong fue condenado el jueves a 10 años adicionales de prisión en virtud de una ley de seguridad nacional impuesta por Beijing , en un caso que, según críticos, refleja la represión contra el otrora pujante movimiento prodemocracia de la ciudad.

Pero se le imputó además en 2025 el delito de conspiración para confabularse con fuerzas extranjeras con el fin de poner en peligro la seguridad nacional, un delito en virtud de la ley de seguridad impuesta por Beijing en 2020.

El juez William Tam dijo que Wong y el también activista Nathan Law se confabularon con funcionarios extranjeros y otros actores extranjeros y buscaron medidas contra China y Hong Kong.

El juez señaló la revocación por parte de Estados Unidos del trato diferenciado de la ciudad como región administrativa especial y las sanciones estadounidenses contra funcionarios chinos y de Hong Kong, y afirmó que ese era el tipo de sanciones o medidas hostiles que Wong y Law habían reclamado.

“El castigo debe corresponder a la gravedad del delito cometido”, escribió Tam. “También es necesario que este tribunal exprese el aborrecimiento de la comunidad hacia el plan del acusado y sus actos junto con otros para confabularse con fuerzas extranjeras”.

Estados Unidos condenó enérgicamente la sentencia y pidió la liberación inmediata de Wong.

El Consulado de Estados Unidos en Hong Kong señaló en un comunicado que Wong ha estado “injustamente encarcelado” desde finales de 2020, lo que demuestra que “Beijing hará todo lo posible para silenciar a quienes abogan por las libertades fundamentales en Hong Kong”.

Wong se declaró culpable del delito a principios de este año. Tam indicó que consideró una condena de 13 años de prisión como punto de partida, pero la redujo debido a la declaración de culpabilidad de Wong y a factores atenuantes.

Tam detalló que Wong cumplirá simultáneamente los dos meses restantes de la condena por su primera condena por seguridad nacional con la nueva sentencia.

WONG REACCIONÓ TRANQUILO

Antes de la audiencia, Wong, que compareció ante el Tribunal Superior con una camisa oscura y gafas de montura oscura, asintió a sus simpatizantes y a activistas prodemocracia en la galería pública.

Wong parecía serio pero tranquilo cuando el juez leía sus observaciones sobre la sentencia. Antes de salir de la sala, sus simpatizantes le saludaron con la mano.

“Gracias a todos”, les dijo en cantonés.

Tiffany Chin, exmiembro del ya disuelto movimiento Scholarism que en su día encabezó Wong, rompió a llorar luego que se dictara la sentencia.

Con asientos limitados disponibles, algunos se turnaron para entrar en la sala. Decenas de personas hicieron fila ante la corte para asegurarse un lugar en la galería pública, algunos desde el martes. La residente ET Wong dijo que Wong recorrió un camino difícil por el futuro de Hong Kong, los derechos humanos y el movimiento estudiantil.

“Al menos en mi corazón, no debería haber pasado ni un solo día en un encarcelamiento injusto”, afirmó.

En una declaración escrita en prisión, Wong dijo que pensaba que actuaba dentro de la ley y que no estaba abogando directamente por sanciones cuando volvió a publicar mensajes de redes sociales de otras personas o pidió a empresas extranjeras que consideraran dejar de hacer negocios con la policía de Hong Kong. Añadió que luego se dio cuenta de que su juicio fue erróneo.

Dijo que durante sus casi seis años en prisión, se inscribió en cursos universitarios y leyó muchos libros. Agregó que se dedicó a convertirse en una mejor persona, y esperaba considerar la experiencia como algo que ayudó a forjar su carácter cuando mire atrás algún día.

AUTORIDADES DEFIENDEN EL FALLO

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Guo Jiakun, dijo a periodistas en Beijing que Wong se había declarado culpable ante hechos y pruebas abrumadores y que el gobierno central apoya a Hong Kong en la defensa de la seguridad nacional.

El líder de Hong Kong, John Lee, dijo que Wong, Law y sus cómplices están entre los “principales culpables responsables de socavar la prosperidad y la estabilidad de Hong Kong”.

Steve Li, superintendente jefe del Departamento de Seguridad Nacional de la policía, acogió con satisfacción el fallo del tribunal y dijo que esperaba que Wong reflexionara sobre sus faltas.

La Oficina de Relaciones Exteriores, de la Commonwealth y de Desarrollo del Reino Unido afirmó que la sentencia es un claro ejemplo de cómo la ley de seguridad se está utilizando para atacar a individuos por su expresión y participación política.

Para sus simpatizantes, Wong es una estrella política que representa a una generación más joven nacida en los últimos años del dominio colonial británico de Hong Kong, antes del retorno de la ciudad a China en 1997.

Pese a su encarcelamiento, la influencia de Wong parece haber seguido siendo motivo de preocupación, al menos para el sector pro-Beijing.

En septiembre, un reportaje de un periódico pro-Beijing criticó un documental de 2017 sobre Wong en Netflix por “embellecer” sus delitos. La oficina de seguridad de la ciudad indicó a medios locales que el gobierno estaba tomando medidas de seguimiento.

Pero el documental luego se disparó hasta lo más alto de la lista de popularidad de Netflix en Hong Kong.