Según la oficina forense de Nueva York que la exmodelo y empresaria checoslovaca, de 73 años, murió como consecuencia de las “lesiones por un impacto contundente” en el torso por un “accidente” después de que los equipos de emergencia la encontraran en su casa de Manhattan.

Por su parte, la policía estaba investigando si la exposa del exmandatario estadounidense se cayó por las escaleras, expresaron a The Associated Press dos personas que están familiarizadas con el asunto y que hablaron bajo condición de anonimato debido a no se puede discutir el asunto públicamente.

Según comentaron fuentes policiales a The New York Post, tanto un ayudante como una empleada de la limpieza de Ivana intentaron entrar esa mañana a la casa sin obtener alguna respuesta; fue hasta que un trabajador de mantenimiento logró abrir la puerta y se encontró con el cuerpo al pie de unas escaleras, junto a a ella había una taza de café volcada.

Sin embargo, el breve informe del médico forense no especifica cuándo sucedió el accidente.

Por otra parte, Donald Trump confirmó el jueves pasado que Ivana perdió la vida en su casa ubicada cerca de Central Park, en el Upper East Side de Manhattan.

“Estoy triste de informar a quienes la amaban, que son muchos, que Ivana Trump ha fallecido en su casa de la ciudad de Nueva York”, expresó ayer en su red social Donald Trump, que tuvo con ella a sus tres hijos mayores: Donald Jr., Ivanka y Eric.

“Ivana Trump era una superviviente. Huyó del comunismo y abrazó este país. Enseñó a sus hijos a tener agallas y resistencia, compasión y determinación. Su madre, sus tres hijos y sus diez nietos la echarán mucho de menos”, explicó su familia en una nota.

La exmodelo checoslovaca migró a Estados Unidos y se casó con Trump en 1977 convirtiéndose en colaboradora de varios de sus negocios en donde logró obtener puestos ejecutivos en la Organización Trump y algunos hoteles.

Si bien, la pareja fue muy seguida por los tabloides en aquellos años, se divorció en 1992 en medio de una investigación mediática tras darse a conocer la aventura de Trump con la actriz Marla Maples, con quien este se casaría un año después y tendría una hija, Tiffany.

Tras el divorcio Ivana tomó la decisión de quedarse con el apellido de su primer marido y desarrolló una carrera en la que consiguió lanzar líneas de ropa, joyas y productos de belleza, asimismo escribió varios libros y colaboró en revistas.

Ivana Trump, fue una corredora de esquí y empresaria de origen checo, nació en 1949. Su nombre de soltera era Ivana Zelnickova.