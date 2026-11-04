Continúa en Alaska y Misisipi el conteo de votos en medio de históricas victorias demócratas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Continúa en Alaska y Misisipi el conteo de votos en medio de históricas victorias demócratas
    La candidata demócrata al Senado de Alaska, Mary Peltola, habla en un evento la noche de las elecciones el martes 3 de noviembre de 2026 en Anchorage, Alaska. AP/Lindsey Wasson

Es muy probable que la contienda en Alaska entre la aspirante demócrata Mary Peltola y el senador republicano Dan Sullivan, no se resuelva hasta dentro de unas dos semanas, cuando se complete el conteo

WASHINGTON- Las carreras por el Senado en los estados de Alaska y Misisipi, entre las más reñidas de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, continúan sin un ganador este miércoles mientras sigue el escrutinio de los votos y los demócratas celebran históricas victorias que les aseguraron mayorías en el Congreso.

Es muy probable que la contienda en Alaska entre la aspirante demócrata Mary Peltola y el senador republicano Dan Sullivan, no se resuelva hasta dentro de unas dos semanas, cuando se complete el conteo.

Esta demora prevista se debe a que muchos habitantes de ese estado norteño envían sus boletas por correo, las cuales pueden llegar a las autoridades electorales hasta 10 o 15 días después.

Abdul El-Sayed, es el primer senador musulmán en la historia de Estados Unidos

A esto se une que varias comunidades del extenso territorio rural de ese estado realizan el escrutinio de manera manual, lo cual suele llevar más tiempo.

El desenlace podría demorarse hasta el 18 de noviembre, cuando está prevista la tabulación del voto por orden de preferencia si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria en el primer recuento.

$!El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, habla en un evento la noche electoral el martes 3 de noviembre de 2026 en Anchorage, Alaska.
El senador Dan Sullivan, republicano por Alaska, habla en un evento la noche electoral el martes 3 de noviembre de 2026 en Anchorage, Alaska. AP/Mark Thiessen

Con más del 70 % de las papeletas escrutadas, Peltola acumula en torno a un 48.2 % de los votos mientras que Sullivan se mantiene en un cercano 47.9 %, según la cadena NBC, que aún no ha pronosticado un resultado.

En el caso de Misisipi, la carrera sigue demasiado reñida. En una contienda de infarto, el aspirante demócrata Scott Colom lidera ligeramente el escrutinio frente a su oponente, la senadora republicana Cindy Hyde-Smith, ambos con 48,9 % separados por menos de 50 votos que dan una estrecha ventaja a Colom, según estimaciones de NBC.

En el estado ya se han contado más del 95 % de las boletas y se prevé que todavía queden unas 44.000, de las que Hyde-Smith tendría que llevarse al menos el 49 % para rebasar a su contrincante.

Si Misisipi se sube a la histórica ola azul demócrata de la víspera, Colom haría historia como el primer senador negro en ese estado desde 1881 y el primero de su partido en llegar al Senado por ese territorio desde 1982.

Recuperar el hasta ahora bastión republicano sería la culminación de una serie de victorias históricas para los demócratas en unas elecciones de medio mandato vistas como un barómetro de la gestión del presidente, Donald Trump, y marcadas por la inflación, el alto costo de los combustibles y la impopular guerra en Irán.

Aunque los republicanos resistieron en estados como Florida, la oposición logró su objetivo más difícil: ganar un vuelco al Senado en Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio.

El triunfo de Abdul El-Sayed en Míchigan como el primer musulmán elegido a la Cámara Alta también fue simbólica y ayudó a reafirmar la mayoría.

También recuperaron la Cámara Baja con una mayoría que podría alcanzar los 244 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Demócratas
Elecciones
Voto

Localizaciones


Alaska

Organizaciones


Partido Demócrata
Partido Republicano

EFE

EFE

Agencia de noticias internacional fundada en Burgos, España el 3 de enero de 1939. Encuentra noticias en español sobre los acontecimientos más relevantes en el mundo en formato texto, fotografía, video y multimedia.

Selección de los editores
El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, advirtió que la incertidumbre institucional en el INE podría afectar la organización de los comicios del 2027 y las decisiones de inversión en el país.

Manolo Jiménez advierte que la crisis en el INE podría poner en riesgo la certeza electoral de 2027
Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

Más de 300 mil litros de hidrocarburo fueron asegurados por la FGR en Nuevo León

El líder priista Alejandro Moreno exigió una investigación seria en contra de Andy López Beltrán.

Acusa Alejandro Moreno a Andy López Beltrán de corrupción y afirma que debería estar en prisión
Los demócratas trazaron un camino extraordinario hacia la victoria en el Senado a través de algunos de los estados más conservadores del país.

Los demócratas ganan el Senado y ponen fin al dominio republicano en el Congreso
Oferta. Las plataformas preparan un cierre de año con apuestas para todos los gustos, desde historias inspiradas en personajes históricos hasta producciones que retoman universos cinematográficos y literarios.

Noviembre en pantalla: las series y superproducciones que llegan
Lionel Scaloni comienza la reconstrucción de Argentina tras el retiro de Lionel Messi, con 28 convocados para los amistosos de noviembre.

Argentina inicia una nueva era: Scaloni revela su primera convocatoria sin Lionel Messi
true

Trump: Es hoy un día crucial para EU, México y el mundo
true

El peor Trump para Sheinbaum