El mundo reacciona al rechazo electoral a Trump: 5 cosas que debes saber

Comentaristas en el extranjero se preguntaban qué podrían significar las derrotas electorales del Partido Republicano para los precios del petróleo, la guerra contra Irán y el futuro de la política estadounidense. Los líderes mundiales ofrecieron poca simpatía o aliento público al presidente Donald Trump luego de que su partido fuera arrasado en las elecciones intermedias, incluso mientras se preguntaban qué podría significar ese resultado para el comercio, la energía y las guerras en Ucrania y Medio Oriente.

Los enemigos de Trump en el extranjero —y también muchos de sus falsos amigos más distanciados— no pudieron ocultar su regocijo el miércoles por la mañana después de que los demócratas tomaran el control de la Cámara de Representantes y el Senado. Hubo celebraciones en Irán y China, en las capitales de España y Sudáfrica, y de algunos funcionarios europeos en Bruselas. Hubo mayormente silencio de parte de muchos de los aliados más cercanos de Trump. No hubo una reacción oficial de los principales líderes del Reino Unido, Francia, Alemania o Italia, y solo un reconocimiento superficial de los altos funcionarios de los partidos insurgentes de extrema derecha europeos que anteriormente se inspiraron en los éxitos electorales de Trump. Fue un reflejo, dijeron los analistas, de la impactante magnitud de la derrota, y de un deseo de no antagonizar más a un presidente ya tambaleante que conserva un gran poder en el escenario mundial. “En respuesta a un Congreso controlado por los demócratas”, dijo Ja-Ian Chong, profesor asociado de ciencias políticas en la Universidad Nacional de Singapur, “Trump podría intentar encontrar distracciones en otros lugares, incluidos los aranceles y el uso de la fuerza”. Aquí están cinco cosas que debes saber sobre las repercusiones globales. 1. Los amigos agraviados de Estados Unidos lo celebraron Trump ha antagonizado a algunos aliados tradicionales de Estados Unidos en este mandato, y esos aliados estuvieron felices de pincharlo el miércoles.

Ronald Lamola, el ministro de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, dijo en un mensaje de texto que los resultados de las elecciones fueron “una gran victoria para la democracia y el Estado de derecho en EU y el mundo”. La relación entre los dos países ha sido tensa desde que Trump asumió el cargo y afirmó falsamente que los sudafricanos blancos morían en un genocidio y que el gobierno estaba confiscando tierras cuyo propietarios eran blancos. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, un favorito de la izquierda y un abierto crítico de Trump y quien se enfrenta a unas elecciones anticipadas este mes, dijo que los resultados mostraban que el surgimiento global de los partidos de extrema derecha “ya no está creciendo: está colapsando”. “Ayer, la sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen”, escribió en las redes sociales.

Los funcionarios liberales de la Unión Europea, que se ha enfrentado a Trump por los aranceles, fueron aún más mordaces. “Esta es una bofetada espectacular para Donald Trump y sus políticas, y una gran victoria para la democracia estadounidense”, dijo en un comunicado Bernd Lange, presidente de la comisión de comercio internacional del Parlamento Europeo. Sandro Gozi, quien representa a un distrito electoral francés en el Parlamento Europeo, llamó a la votación el “principio del fin de la era Trump”. 2. La extrema derecha de Europa mantuvo silencio, y también los líderes centristas

En general, hubo silencio de los partidarios de Trump en Europa Central y del Este, que antes solían expresarse abiertamente y donde los políticos nacionalistas de derecha alguna vez ataron su suerte a la del presidente e incluso respaldaron sus falsas afirmaciones de haber ganado las elecciones presidenciales de 2020. En Francia, Italia y otros lugares, los líderes de extrema derecha ofrecieron reacciones discretas que parecían distanciar a sus partidos de Trump. El presidente de la Agrupación Nacional de extrema derecha de Francia, Jordan Bardella, dijo a un entrevistador de radio: “No soy un votante estadounidense, y debemos respetar el voto del pueblo estadounidense, sea cual sea”.

Tampoco hubo respuesta pública de Emmanuel Macron, el presidente centrista de Francia, ni de Friedrich Merz, el canciller de centroderecha de Alemania. Ambos han buscado cultivar alianzas con Trump con la esperanza de evitar que se ponga del lado de Rusia sobre Ucrania. Johann Wadephul, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, dijo el miércoles: “Confío en que seguiremos encontrando socios en Estados Unidos con los que podamos trabajar en estrecha colaboración”. 3. Hubo confusión sobre lo que sigue en Irán... En Asia, que depende en gran parte de la energía de Medio Oriente, la victoria demócrata produjo inicialmente un atisbo de optimismo de que Trump, reprendido por la guerra en Irán y los altos precios de la gasolina, buscaría desescalar el conflicto.

Los líderes iraníes avivaron ese sentimiento con un mensaje de burla. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, escribió en las redes sociales que los resultados equivalían a un rechazo a la guerra de Trump, y advirtió contra una mayor escalada. “Por conciencia o por el costo de vida, los estadounidenses dijeron NO A LA GUERRA, y nosotros respaldamos este mensaje”, escribió Ghalibaf. En las redes sociales, algunos iraníes bromearon diciendo que aunque Trump había comenzado la guerra en parte para derrocar al gobierno autoritario de Irán, la consecuencia política más significativa había sido en Estados Unidos.

“Ocho meses de guerra con Irán. ¿El logro? ¡Cambio de régimen en Estados Unidos!”, escribió Seyed Alireza Salehi, un erudito religioso y comentarista radicado en Irán. Pero algunos analistas, en Irán y en otros lugares, expresaron su preocupación de que Trump pudiera de hecho volver a intensificar la guerra, posiblemente en conjunto con el asediado primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, empeorando la restricción de los suministros de petróleo y gas. 4. ... y con el comercio Trump aún tiene amplios poderes sobre el comercio. Ahora que ya no le preocupa llamar la atención sobre la inflación antes de las elecciones, dijeron los analistas, podría dar un impulso renovado para imponer aranceles a países como Japón, Vietnam y, especialmente, China.

“La gente está profundamente inquieta por las acciones pasadas del gobierno de Trump y sigue ansiosa por el futuro”, dijo Kazuhiro Maeshima, profesor de política y diplomacia estadounidense en la Universidad Sofía en Tokio, al hablar sobre el estado de ánimo en Japón. Sin embargo, el Congreso podría usar su recién adquirida influencia sobre el presupuesto federal y su autoridad de supervisión para dar forma a algunos de los detalles. Hubo preocupaciones similares en China, junto con júbilo público por las elecciones intermedias. En Weibo, la plataforma de redes sociales dominante en China, el hashtag “Trump sufrió una derrota total y absoluta” era tendencia mientras se anunciaban los resultados. Los analistas ven pocas razones para creer que los demócratas en el Congreso serían más amigables con Pekín que Trump. Los demócratas también han adoptado cada vez más una postura más dura frente a China en lo que respecta a la competencia económica, Shi Yinhong, profesor de relaciones internacionales en la Universidad Renmin en Pekín, dijo que las victorias demócratas podrían sacudir las relaciones entre Estados Unidos y China. El líder chino, Xi Jinping, y Trump llegaron a un entendimiento en una cumbre en mayo a favor de lo que China define como “estabilidad estratégica constructiva”. Pero Shi predijo que este entendimiento se desmoronaría “porque Trump de repente está lejos de ser todopoderoso”.

5. Nadie sabe lo que significa para Ucrania Ucrania y sus partidarios europeos pasaron el último mes angustiados por el aumento de las tensiones entre Kiev y Washington. En las últimas semanas, el gobierno de Trump acordó comprar diésel ruso e instó a Ucrania a dejar de atacar las refinerías rusas incluso mientras Moscú destruía la infraestructura energética de Ucrania. No hubo un consenso inmediato sobre cómo la votación podría cambiar el comportamiento de Trump.