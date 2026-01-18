El Pentágono alista mil 500 soldados para un posible despliegue en Minnesota

/ 18 enero 2026
    El mandatario amenazó que ‘si se ve obligado’ aplicará uno de los poderes de emergencia más poderosos que le permite desplegar al Ejército para reprimir episodios de desorden civil. FOTO: AP.

En los últimos días las tensiones entre los agentes federales y los vecinos del estado han ido en aumento

NUEVA YORK.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazara con invocar la Lay de Insurrección para frenar los disturbios en Minnesota, el Pentágono ordenó a unos mil 5000 soldados que se preparen para un posible despliegue.

Ante la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Minneapolis está siendo testigo de varios días de protestas.

Al momento el Departamento de Defensa ha activado a dos batallones de infantería de la 11ª División Aerotransportada del Ejército, con base en Alaska, por si Trump decide aplicar la ley.

En los últimos días los miembros del ICE han lanzado gases lacrimógenos y granadas aturdidoras para disuadir las protestas y los manifestantes han utilizado fuegos artificiales contra los efectivos.

Por su parte el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, y el gobernador de Minnesota, Tim Walz, han denunciado que la actuación de los agentes va más allá de un control migratorio.

Ambos han condenado la presencia de los agentes federales desde que Trump decidió desplegarlos.

En ese sentido, Jacob Frey aseguró que los agentes intentan provocar a los manifestantes para justificar el envío de tropas a la ciudad.

Cabe informar que la última vez que se usó esta ley fue en 1992, bajo el mandato de George H.W. Bush (1989-1993) en California como respuesta a los disturbios civiles registrados en Los Ángeles tras la absolución de cuatro policías blancos acusados de golpear a un conductor afroamericano.

La ley del siglo XIX, raramente utilizada, le permitiría enviar militares a Minnesota, donde los manifestantes han estado confrontando a agentes federales de inmigración durante semanas. Desde entonces, ha retrocedido en la amenaza, al menos por ahora.

Al momento la Guardia Nacional del estado de Minnesota ha sido “movilizada” por el gobernador para apoyar a los efectivos locales.

“Estamos preparados y listos para responder. Por el momento, no estamos desplegados en las calles de la ciudad”, explicó Andrea Tsuchiya, oficial de relaciones públicas de la Guardia Nacional de Minnesota.

Las protestas diarias han continuado durante todo enero desde que el Departamento de Seguridad Nacional intensificó las redadas migratorias en las Ciudades Gemelas de Minneapolis y St. Paul al traer a más de 2.000 agentes federales.

