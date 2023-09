Equipo de campaña de Joe Biden se enfrenta a una ardua batalla para que la ‘Bidenomía’ sea una ventaja y no lo contrario

Parece que la táctica todavía no está rindiendo frutos . Aunque en el gobierno de Biden todo indica que la economía es fuert e (y que va camino a evitar la recesión que muchos temían), el mandatario sigue teniendo dificultades para convencer a la mayoría del país de la solidez de su gestión económica. Los salarios están al alza, la inflación se desaceleró, pero aún no se le da mucho crédito al presidente .

Washington- Hace dos años, cuando una consigna en contra del presidente Joe Biden pasó de una carrera de NASCAR a camisetas y calcomanías presentes en todo el Estados Unidos republicano, la Casa Blanca logró la que tal vez sea su hazaña de comunicación más inteligente hasta la fecha . Los ayudantes y aliados de Biden tomaron el insulto “Let’s Go Brandon” (“¡Vamos, Brandon!”, que surgió en una carrera de Nascar en la que, durante una entrevista al corredor Brandon Brown, la reportera de la NBC Kelli Stavast escuchó “Let’s go Brandon” en lugar de una frase que equivaldría a “Púdrete Joe Biden” en español) y lo transformaron en “Dark Brandon” (Brandon el oscuro), un meme de celebración en el que Biden se convertía en una especie de mente maestra omnipresente .

Según Garin, “las campañas sirven” para explicar por qué las políticas de Biden ayudarán.

Este verano, Biden promocionó la Bidenomía en eventos por todo el país, en actos que en varias ocasiones tuvieron lugar en fábricas o con grupos sindicales. Incluso algunos asistentes en audiencias amistosas de líderes demócratas locales y partidarios cuestionaron si su énfasis resonaría con la coalición que lo eligió en 2020.

“¿La Bidenomía es en lo que debe basar la campaña?”, preguntó la alcaldesa de Wasau, Wisconsin, Katie Rosenberg después de ver el discurso de Biden en Milwaukee el mes pasado. “No dejo de pensar, ¿por qué ya no usan el eslogan Build Back Better (Reconstruir mejor)? Era un buen lema. La Bidenomía no es más que un esfuerzo para sacar provecho de la negatividad en torno al presidente”.

Reconstruir mejor, la mezcla de políticas económicas, climáticas y sociales que Biden dio a conocer en 2020, fue la frase perfecta de promoción que encapsulaba las ambiciones de Biden como presidente. Algunos elementos importantes se convirtieron en ley, pero el ejercicio de marca fracasó, condenado en parte por el aumento de la inflación.

Los demócratas renombraron su legislación climática como Ley de Reducción de la Inflación, aunque el proyecto de ley tenía poco que ver con la inflación. Incluso Biden declaró hace poco que lamentaba el nombre, pues sugirió que prometía algo para lo que la ley no estaba concebida.

Aunque la tasa de inflación se ha frenado, sigue siendo el principal lastre para los índices de aprobación económica de Biden, según Joanne Hsu, directora de Encuestas de Consumidores de la Universidad de Míchigan.

“Monitoreamos a las personas que han escuchado noticias negativas sobre la inflación”, explicó Hsu. “A lo largo del año pasado, esa cifra ha sido mucho más elevada que en las décadas de 1970 y 1980, cuando la inflación era mucho peor”.