Estados Unidos: evolución y giros de una superpotencia mundial

El cambio de mayorías en el Congreso de Estados Unidos a raíz de las elecciones de medio mandato en las que los demócratas obtuvieron una amplia victoria, recuperando el control de ambas cámaras y logrando avances en estados tradicionalmente republicanos, abre una nueva etapa en el rumbo de la superpotencia, considerada la mayor democracia del mundo occidental por su liderazgo histórico y económico. Más allá de aspectos coyunturales, como el impacto de los resultados en la agenda legislativa del actual inquilino de la Casa Blanca o la reconfiguración de ambos partidos ante las elecciones presidenciales de 2028, es interesante conocer el contexto general de la evolución de Estados Unidos como potencia mundial, en el que se inscribe este cambio en particular, para lo cual EFE ha consultado a un especialista universitario bien informado.

PODERÍO ECONÓMICO, MILITAR Y FINANCIERO “Lo que ocurre en EE. UU. en general, y en unas elecciones de medio término como las de noviembre de 2026, en particular, es importante para el mundo porque este país sigue siendo la principal potencia económica, militar y financiera”, explica José Manuel Corrales, doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas y profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales (RR.II). de la Universidad Europea (UE). “Las decisiones que se toman en Estados Unidos tienen efectos que trascienden ampliamente sus fronteras”, enfatiza este docente e investigador de la UE, con sede en Madrid, España.

“Lo que ocurre en la política interna estadounidense condiciona el comercio internacional, los mercados financieros, la seguridad global, las alianzas estratégicas y el equilibrio geopolítico”, según puntualiza el profesor Corrales. Explica que “las elecciones de medio término son especialmente importantes porque funcionan como un plebiscito sobre la presidencia y pueden alterar el equilibrio de poder entre la Casa Blanca y el Congreso”.

“En este caso en particular, el resultado supone un importante freno político al presidente Donald Trump y demuestra que existen contrapesos institucionales capaces de limitar el ejercicio del poder. Esto no es un asunto exclusivamente estadounidense, ya que afecta a la estabilidad del orden internacional”, destaca. EL COMIENZO DE LA HEGEMINÍA ESADOUNIDENSE Consultado acerca de cuándo y cómo comenzó la influencia mundial de EE. UU. y en qué áreas se hace notar más actualmente, Corrales señala que “su ascenso comienza a finales del siglo XIX, cuando su industrialización y expansión económica lo convierten en una potencia emergente”. “Sin embargo, la hegemonía mundial estadounidense se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de 1945”, precisa.

El profesor de la UE destaca que “Estados Unidos lidera la construcción del nuevo orden económico e institucional internacional, con el sistema de Bretton Woods, el dólar como moneda de referencia, el FMI y el Banco Mundial”. “A ello se suma su liderazgo militar, tecnológico y cultural. Actualmente, su influencia resulta especialmente determinante en cuatro ámbitos: las finanzas internacionales y el dólar, la seguridad y las alianzas militares, la innovación tecnológica y la capacidad de condicionar los grandes equilibrios geopolíticos”, señala durante la entrevista con EFE. LOS CICLOS EVOLUTIVOS DE LAS GRANDES POTENCIAS Corrales considera que “las grandes potencias como Estados Unidos suelen atravesar ciclos de ascenso, consolidación, hegemonía y pérdida relativa de influencia”. “Generalmente, su expansión se apoya en una combinación de fortaleza económica, innovación tecnológica, superioridad militar y capacidad para establecer reglas e instituciones internacionales”, asegura.

“Sin embargo, el propio éxito genera contradicciones: sobreextensión militar, endeudamiento, desigualdad interna, desgaste institucional y aparición de competidores. La historia demuestra que ninguna hegemonía es permanente”, sostiene. Pero a juicio de Corrales, “el declive (hegemónico) tampoco es automático ni significa necesariamente un colapso: puede traducirse en una adaptación a un orden internacional más multipolar. Lo determinante es la capacidad de renovar sus bases económicas, sociales e institucionales”. DIMENSIÓN CONTINENTAL Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL El profesor Corrales considera que “Estados Unidos comparte con potencias anteriores, como el Imperio británico, la capacidad de combinar poder económico, supremacía militar, influencia comercial y proyección cultural para construir un orden internacional favorable a sus intereses”. No obstante, también presenta características singulares, como por ejemplo “su dimensión continental, su liderazgo tecnológico, el papel internacional del dólar y, especialmente, su capacidad para articular una red de alianzas e instituciones que han sostenido su hegemonía desde 1945”.

A diferencia de determinados imperios históricos, “la influencia estadounidense no descansa exclusivamente en el control territorial, sino también en la interdependencia económica, financiera y tecnológica” de acuerdo con este experto. Corrales considera que el “principal desafío actual de Estados Unidos es gestionar la emergencia de China, la fragmentación geopolítica y sus propias tensiones internas”. El país norteamericano “no está necesariamente ante un final de hegemonía, pero sí ante una transformación profunda de su posición en el mundo”, enfatiza. El profesor Corrales aporta una idea transversal que puede servir para articular los puntos de vista que expuso anteriormente, y es que “el resultado electoral estadounidense evidencia que el poder de una gran potencia no depende únicamente de su capacidad militar y económica, sino también de la fortaleza de sus instituciones, su cohesión social y su legitimidad internacional”. “La hegemonía mundial necesita recursos materiales, pero también credibilidad y capacidad de liderazgo”, concluye el experto de la Universidad Europea. DESTACADOS: - “Las decisiones que se toman en EE. UU. tienen efectos que trascienden ampliamente sus fronteras, porque ese país sigue siendo la principal potencia económica, militar y financiera”, explica José Manuel Corrales, profesor de Economía, Empresa y Relaciones Internacionales de la Universidad Europea (UE). - “El ascenso de Estados Unidos comienza a finales del siglo XIX, cuando su industrialización y expansión económica lo convierten en una potencia emergente. Sin embargo, la hegemonía mundial estadounidense se consolida después de la Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir de 1945”, explica Corrales. - “El reciente resultado electoral estadounidense evidencia que el poder de una gran potencia no depende únicamente de su capacidad militar y económica, sino también de la fortaleza de sus instituciones, su cohesión social y su legitimidad internacional”, destaca Corrales en una entrevista con EFE. Por Ricardo Segura EFE-Reportajes.