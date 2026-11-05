‘Estamos hartos’: los estadounidenses hablan sobre el rechazo al Partido Republicano de Trump

NUEVA YORK- Desde Texas hasta Maine, los votantes demócratas acudieron en masa a las urnas el martes. Los independientes le dieron la espalda al presidente Donald Trump. Y los republicanos parecían estar liberándose del yugo de un presidente que ha definido la política estadounidense durante una década. En entrevistas y en las urnas, los votantes dijeron que no estaban contentos con la forma en que iban las cosas en su país y que querían un cambio. En 2024, Joshua Buchanan, de 39 años, un ingeniero de diseño de trenes en Woodruff, Carolina del Sur, votó por Trump. Dos años después, se arrepintió.

“Probablemente tomé la decisión equivocada”, dijo Buchanan, quien esta vez votó por Annie Andrews, la candidata demócrata al Senado. Su victoria sobre la republicana respaldada por Trump, Darline Graham, habría sido inimaginable no hace mucho tiempo. Donald Trump tomó por asalto el sistema político estadounidense hace una década y entusiasmó a los votantes de clase trabajadora con su implacable mensaje populista. Pero a medida que se acerca la segunda mitad de su segundo mandato, la aprobación de su gestión se ha desplomado bajo el peso de políticas económicas impopulares y una guerra con Irán. Los demócratas, que estaban desanimados apenas hace dos años, rebosaban de furia y determinación de ir a las urnas. Los candidatos propiamente dichos para gobernadores, el Senado o la Cámara de Representantes podían parecer casi secundarios.

“Me arrastraría boca abajo sobre vidrios rotos para votar contra ese hombre horrible”, dijo Ronan Donohoe, de 85 años, un profesor de historia de escuela secundaria jubilado en Portsmouth, Nuevo Hampshire. Dijo que su voto del martes por los demócratas se trataba de “hacerle saber a todo el mundo que estamos hartos de todo lo que representa el gobierno de Trump y que queremos algo mejor”.

En entrevistas, los votantes a menudo expresaron frustración por el costo de la vida. Los precios siguen siendo considerablemente más altos que antes de la pandemia, pero los votantes dijeron que Trump, quien había prometido bajar los precios en 2024, ahora parecía restarle importancia a sus preocupaciones.

“Él no sabe lo que es llegar a una gasolinera y ponerle gasolina a tu auto”, dijo Suzanne Murray, de 78 años, una peluquera jubilada en Peoria, un suburbio cerca de Phoenix. “No sabe lo que es entrar a un supermercado y comprar víveres con ingresos limitados”. Añadió: “Es muy imprudente con Estados Unidos”. Murray se ha inclinado por los demócratas, pero los republicanos también expresaron exasperación con Trump. Las razones incluyeron el costo de la vida, los archivos de Epstein y la corrupción. Y varios republicanos más tradicionales dijeron en entrevistas que ya no reconocían a su partido. “El Partido Republicano ha perdido el rumbo”, dijo Van Z. Hampton, de 71 años, un republicano registrado en Dodge City, Kansas, quien dijo que había votado íntegramente por los demócratas por primera vez desde Jimmy Carter en 1976. Hampton, un juez estatal jubilado de Kansas, votó por Trump dos veces, pero ha llegado a sentir repulsión por lo que describió como una corrupción desenfrenada. “El barco fue secuestrado por ladrones”, dijo en referencia a la gestión del gobierno de Estados Unidos por parte del ejecutivo de Trump. “Va en la dirección equivocada: hacia su costa para saquearlo y descargarlo”.

Para Dan Bailey, un conductor de un camión de recolección de basura de Glen Cove, Nueva York, fue el desdén casual de Trump hacia los archivos de Epstein, y el gabinete de Trump, que incluía, dijo, “a un secretario de guerra que no sabe nada sobre la guerra”. “Estoy muy harto de que me mientan”, dijo Bailey, quien dijo que no ha votado durante gran parte de su vida adulta, pero que se presentó y votó completamente por los demócratas el martes. “Siento que tiene que haber algún tipo de cambio. Espero que mi granito de arena pueda hacer la diferencia”. Muchos republicanos e independientes dijeron que cambiaron de bando simplemente para detener a un presidente que, dicen ellos, ya no los representa. Hampton, el juez jubilado de Kansas, por ejemplo, tenía un consejo para los demócratas que ganaron el martes: ganaron votos “no porque los amemos, sino porque necesitamos que hagan lo correcto. Sean sabios con el apoyo que recibieron”. Muchos votantes expresaron una profunda incomodidad sobre su lugar en el sistema político. Muchos dijeron que se sentían políticamente desamparados. Trump ha definido tanto al Partido Republicano que sería difícil predecir qué significará cuando él deje el cargo. Y muchos votantes también tuvieron dificultades para definir al Partido Demócrata, más allá de su oposición a Trump. “Ya no hay republicanos ni demócratas”, dijo A. J. Asci, de 49 años, quien trabaja en la industria hotelera en Savannah, Georgia. “Estados Unidos parece más confuso que nunca”.

Asci emigró de Turquía y se convirtió en ciudadano hace 18 años. Dijo que había aprendido todo sobre la vida en Estados Unidos de su vecino de aquel entonces, a quien todavía visita en un asilo de ancianos. Pero la vida actual en Estados Unidos se siente inestable: no cree que le alcance para jubilarse aquí.