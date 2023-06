Esto es lo que revelan las leyes de transparencia salarial en relación con los salarios justos

“ Todos mis amigos hablaban de eso ”, comentó Naing. “ De verdad marcó una diferencia para nuestra incorporación en la fuerza laboral como recién graduados. No teníamos ni la menor idea de qué salarios eran adecuados para estos empleos ”.

En todo el país se hacen cambios en las normas: en el sitio web de búsqueda de empleos Indeed , aproximadamente el 45 por ciento de los anuncios de empleo para Estados Unidos ahora incluyen un rango de salario, un alza con respecto al porcentaje registrado antes de la pandemia, de menos del 20 por ciento .

EVIDENCIAR LAS DIFERENCIAS SALARIALES

Para algunos trabajadores, la ley de divulgación ayudó a revelar desigualdades salariales en su lugar de trabajo. Kimberly Nguyen, poeta de 25 años y escritora de experiencia del usuario (UX, por su sigla en inglés) dedicada a escribir textos dirigidos a los consumidores para promover productos digitales, veía publicaciones en LinkedIn en marzo cuando encontró un anuncio de su puesto. La agencia consultora Photon la había contratado poco tiempo antes para desempeñarse como contratista para Citigroup en un equipo que incluía empleados de tiempo completo y otros contratistas.

Durante el proceso de entrevistas, según relató Nguyen, le dijeron que la única manera de obtener un empleo de tiempo completo en Citi era trabajar primero como contratista y que la empresa tenía como objetivo contratar a fin de cuentas a todos los contratistas como empleados de tiempo completo mediante un proceso llamado conversión. Le dijeron que podría considerársele para la conversión después de seis meses de realizar trabajo por contrato.

Cuando vio el anuncio de un puesto de redactor creativo UX en Citi en LinkedIn, Nguyen pensó que tal vez era señal de que se había abierto un puesto permanente para uno de los contratistas. La diferencia de sueldo era sustancial: ella ganaba 85,000 dólares y el rango salarial del anuncio era de 117,200 a 175,800 dólares.

“Si el salario hubiera sido de 10,000 a 15,000 dólares más alto, tal vez hubiera pensado que era lógico”, comentó Nguyen. “La agencia de contratación debe recibir un pago. Citi les paga para pagarme a mí. Pero la diferencia es muy considerable”.

En un comentario de Twitter sobre la situación, Nguyen escribió: “Mi empresa acaba de poner un anuncio de empleo en LinkedIn de lo mismo que yo hago (así que van a contratar a otro escritor UX) y ahora, gracias a la legislación de transparencia salarial, veo que piensan pagarle a esta persona entre 32,000 y 90,000 dólares más de lo que me pagan, así que envié mi solicitud”.

Ese hilo se hizo viral y llamó la atención sobre el tema. Pero cuando hablamos en junio, nada había cambiado. Nguyen todavía trabajaba para Photon como contratista en Citi y no había recibido ningún aumento. No sabía de nadie de su equipo de contratistas que hubiera sido contratado de tiempo completo en el banco, aunque sí habían despedido a algunos. Hace tres semanas, revisó la situación de su solicitud para el empleo en Citi. Ya no estaba entre los candidatos considerados para el puesto. Ha estado buscando nuevas oportunidades.