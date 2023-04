Estudio revela que la defensa contra la desinformación funcionó en 2020, hasta cierto punto

No obstante, los investigadores calcularon que casi 68 millones de personas en Estados Unidos consultaron sitios web que no eran fiables e incluso los visitaron 1500 millones de veces durante un mes en 2020 . Esto incluyó dominios ya desaparecidos, como theantimedia.com y obamawatcher.com . Algunas personas analizadas en el estudio visitaron algunos de esos sitios cientos de veces.

Los investigadores de Stanford monitorearon la actividad en línea de 1151 adultos entre el 2 de octubre y el 9 de noviembre de 2020 y descubrieron que el 26.2 por ciento visitó al menos uno de los 1796 sitios web poco confiables . Señalaron que el marco temporal no incluía el periodo particular posterior a la elección, cuando las denuncias infundadas de fraude electoral fueron más acentuadas.

Según los investigadores, los intentos por mitigar la desinformación, incluso por parte de las empresas de redes sociales, pudieron haber influido en la reducción de la audiencia . Puntualizaron que el 5.6 por ciento de las visitas a sitios no confiables en 2020 tuvo su origen en Facebook, en comparación con el 15.1 por ciento de 2016. El correo electrónico también tuvo un papel menor al enviar a los usuarios a esos sitios en 2020 .

Conforme se aproximan las elecciones presidenciales del año que viene, l os investigadores manifestaron su preocupación por los grupos de población cuya vulnerabilidad a la desinformación es notoria, como las personas mayores, los conservadores y la gente que no habla inglés .

“ Para los usuarios regulares de las redes sociales, lo que podemos hacer es atenuar los instintos tribales, intentar ser más introspectivos y decir: ‘No voy a picar el anzuelo. No me voy a imponer a mi oponente’ ”, comentó.

Más del 37 por ciento de las personas mayores de 65 años visitó sitios de desinformación en 2020, una tasa muy superior a la de los grupos más jóvenes, pero fue una mejora en comparación con el 56 por ciento de 2016, según el informe de Stanford. En 2020, el 36 por ciento de las personas que apoyaron al presidente Donald Trump en las elecciones visitó al menos un sitio de desinformación, en comparación con casi el 18 por ciento de las personas que apoyaron a Joe Biden. Los participantes también completaron una encuesta que incluía preguntas sobre su candidato preferido.

Hancock afirmó que la desinformación debía tomarse en serio, pero que no hay que exagerar su magnitud, además señaló que el estudio de Stanford demostró que las noticias que consume la mayoría de los estadounidenses no son desinformación, sino que ciertos grupos de personas son más propensos a ser engañados. Tratar las teorías de la conspiración y las narrativas falsas como una amenaza omnipresente y de gran alcance podría erosionar la confianza del público en las fuentes legítimas de noticias, afirmó.

“Sigo pensando que hay un problema, pero creo que es uno que estamos enfrentando y que también estamos reconociendo que no afecta a la mayoría de la gente la mayor parte del tiempo”, mencionó Hancock. “Si les estamos enseñando a nuestros ciudadanos a ser escépticos con todo, entonces se socava la confianza en todas las cosas que nos importan”. c.2023 The New York Times Company.

Por Tiffany Hsu The New York Times.