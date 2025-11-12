EU alista un anuncio sobre aranceles al café y otros productos agrícolas

Donald Trump, anunciará próximamente cambios relacionados con el café y otras importaciones agrícolas hacia Estados Unidos, algo que a podría contribuirá a rebajar los costes de estos productos en el país.

“En los próximos días habrá un anuncio importante sobre productos que no cultivamos en EE.UU. como el café, el banano, otras frutas y productos similares. Esto hará que los precios bajen rápido”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Fue en el mes de agosto, que el presidente Trump impuso aranceles del 50% a Brasil, uno de los mayores exportadores de café del mundo, lo cual, sumado a los gravámenes aplicados a otros países como Vietnam y Colombia, provocó un incremento de los precios de ese grano en Estados Unidos.

Bono a ciudadanos por aranceles

Fue el pasado martes que el presidente declaró que se planteaba reducir los aranceles al café, repitiendo los comentarios que ya hizo a finales de octubre durante su gira por Asia.

Por otro lado, el pasado domingo fue informado que un bono de 2.000 dólares se entregaría por parte del Gobierno Federal a los estadounidenses gracias a los ingresos por estas tarifas aduaneras.

En se sentido Bessent dijo que consideran entregarlo a familias de bajos ingresos, aunque todavía no han tomado una decisión final.

“Hay muchas opciones. El presidente (Trump) habla de un reembolso de 2.000 dólares, y eso sería para familias con ingresos menores a, digamos, 100.000 dólares”, aclaró Bessent en Fox News.

Fue el pasado domingo que el presidente republicano escribió en su plataforma Truth Social; “¡Las personas que están en contra de los aranceles son tontos! Ahora somos el país más rico y respetado del mundo, casi sin inflación y con un precio récord en el mercado de valores”.

Por otro lado, fue hace unos días que el alto tribunal analizó si una ley de poderes económicos en emergencias internacionales es suficiente para que el presidente imponga estos gravámenes a otros países sin necesitar el respaldo del Congreso, como defiende la Administración estadounidense, o si necesita el respaldo del legislativo, a quien la Constitución le otorga la potestad, fuera de esta ley, de decidir sobre los impuestos.