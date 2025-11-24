EU elimina con un beneficio migratorio para casi 4 mil ciudadanos de Birmania

/ 24 noviembre 2025
    EU elimina con un beneficio migratorio para casi 4 mil ciudadanos de Birmania
    A través del comunicado, Kristi Noem, detalló que el beneficio para los migrantes de este país vencerá en poco más de dos meses: el 26 de enero del próximo año. FOTO: AP.

Se trata de un beneficio migratorio que ofrece estatus legal a casi 4 mil ciudadanos del país asiático, enfrascado en una guerra civil desde 2021

WASHINGTON.- A través de un comunicado, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, informó que el Gobierno de Estados Unidos anunció que terminará con el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) para Birmania (Myanmar).

Se trata de un apoyo migratorio que DHS puede conceder a migrantes de países que estén atravesando por situaciones de emergencia -como desastres naturales o conflictos bélicos- que les impiden regresar de manera segura a sus hogares.

Fue a través del comunicado que explicó que para Estados Unidos, la situación en Birmania “ha mejorado lo suficiente como para que sea seguro que los ciudadanos birmanos regresen a su país”.

“Birmania ha logrado avances notables en gobernanza y estabilidad, incluido el fin del estado de emergencia, los planes para celebrar elecciones libres y justas, acuerdos de alto el fuego exitosos y una mejor administración local”, señaló la funcionaria.

El anuncio de hoy afecta a 3 mil 670 personas, según los últimos datos entregados por el Gobierno, que se suman a la lista de cientos de miles de migrantes de otros países en conflicto o que han sufrido desastres naturales a los que EU concedió un TPS en el pasado y que el Gobierno de Trump ha decidido eliminar.

Cabe destacar que desde que llegó al poder en enero, Trump ha anunciado el fin del TPS para los ciudadanos de Afganistán, Venezuela, Siria, Camerún, Haití, Honduras, Nepal y Nicaragua, dejando en un limbo legal a más de medio millón de personas, según datos de la organización ACLU.

Migración

Estados Unidos

