Irán critica duramente la respuesta de EU a las negociaciones y a su última propuesta de paz

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    Irán critica duramente la respuesta de EU a las negociaciones y a su última propuesta de paz
    Irán también exige la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y que Estados Unidos reduzca su presencia militar en Oriente Medio. EFE

Irán ha seguido impulsando su acuerdo de siete puntos como el único sobre la mesa, que incluye exigencias de que Estados Unidos pague los daños de guerra, ponga fin a su campaña de presión económica y libere los puertos del régimen del bloqueo naval

Irán criticó duramente la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta de paz, a pesar de haber formulado las mismas siete exigencias descabelladas que el presidente Trump rechazó en octubre.

“La respuesta de Estados Unidos a los derechos y demandas de Irán no fue convincente, y deben abordar de manera completa y explícita las siete condiciones de Irán y actuar en consecuencia”, escribió el jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en X.

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“Solo en ese caso se reabrirá el estrecho de Ormuz ”, añadió.

Irán ha seguido impulsando su acuerdo de siete puntos como el único sobre la mesa, que incluye exigencias de que Estados Unidos pague los daños de guerra, ponga fin a su campaña de presión económica y libere los puertos del régimen del bloqueo naval.

El acuerdo también exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluidos Líbano y Gaza, donde operan los grupos terroristas afines a Irán.

Irán también exige la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y que Estados Unidos reduzca su presencia militar en Oriente Medio.

El último punto exige el fin definitivo de la guerra, no solo un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Cabe destacar que el plan deja de lado cualquier conversación futura sobre el programa nuclear y de misiles de Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, reiteró el lunes que las conversaciones actuales entre Teherán y Washington siguen centradas en el acuerdo de siete puntos.

Irán lleva impulsando este acuerdo desde septiembre, y el régimen parece rechazar cualquier tipo de concesión presentada por los moderadores en Qatar.

El acuerdo se asemeja notablemente al efímero alto el fuego de junio entre Teherán y Washington, que fracasó cuando Irán comenzó a atacar barcos a lo largo del estrecho de Ormuz.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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