Irán critica duramente la respuesta de EU a las negociaciones y a su última propuesta de paz

“La respuesta de Estados Unidos a los derechos y demandas de Irán no fue convincente, y deben abordar de manera completa y explícita las siete condiciones de Irán y actuar en consecuencia”, escribió el jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, en X.

Irán criticó duramente la respuesta de Estados Unidos a su última propuesta de paz, a pesar de haber formulado las mismas siete exigencias descabelladas que el presidente Trump rechazó en octubre.

“Solo en ese caso se reabrirá el estrecho de Ormuz ”, añadió.

Irán ha seguido impulsando su acuerdo de siete puntos como el único sobre la mesa, que incluye exigencias de que Estados Unidos pague los daños de guerra, ponga fin a su campaña de presión económica y libere los puertos del régimen del bloqueo naval.

El acuerdo también exige el cese de las hostilidades en todos los frentes, incluidos Líbano y Gaza, donde operan los grupos terroristas afines a Irán.

Irán también exige la liberación de miles de millones de dólares en activos congelados y que Estados Unidos reduzca su presencia militar en Oriente Medio.

El último punto exige el fin definitivo de la guerra, no solo un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán.

Cabe destacar que el plan deja de lado cualquier conversación futura sobre el programa nuclear y de misiles de Irán.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmaeil Baghaei, reiteró el lunes que las conversaciones actuales entre Teherán y Washington siguen centradas en el acuerdo de siete puntos.

Irán lleva impulsando este acuerdo desde septiembre, y el régimen parece rechazar cualquier tipo de concesión presentada por los moderadores en Qatar.

El acuerdo se asemeja notablemente al efímero alto el fuego de junio entre Teherán y Washington, que fracasó cuando Irán comenzó a atacar barcos a lo largo del estrecho de Ormuz.