Irán no jugará el Mundial 2026, afirma el ministro de Deportes, Ahmad Donyamali

Irán no participará en la Copa Mundial de Norteamérica de 2026, según el ministro de Deportes del país, Ahmad Donyamali.

La participación de Irán en el torneo organizado conjuntamente por EU ha estado en duda después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a partir del sábado 28 de febrero.

La campaña militar acabó con la vida del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, y de decenas de altos funcionarios. Irán ha respondido con ataques contra varias instalaciones militares estadounidenses y otros objetivos en Oriente Medio.

En medio del creciente conflicto, Donyamali dijo que no era factible para Irán enviar un equipo a Estados Unidos en sólo tres meses.

“Considerando que este régimen corrupto [EE. UU.] ha asesinado a nuestro líder, bajo ninguna circunstancia podemos participar en el Mundial”, declaró Donyamali a la televisión estatal. “Nuestros hijos no están seguros y, fundamentalmente, no existen tales condiciones para participar”.

“Dadas las acciones maliciosas que han llevado a cabo contra Irán, nos han impuesto dos guerras en ocho o nueve meses y han matado a miles de nuestros ciudadanos. Por lo tanto, definitivamente no tenemos ninguna posibilidad de participar de esta manera”.

La Copa del Mundo será organizada conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México entre el 11 de junio y el 19 de julio.

Actualmente, Irán tiene previsto jugar contra Nueva Zelanda en Los Ángeles el 15 de junio, contra Bélgica en Los Ángeles el 21 de junio y contra Egipto en Seattle el 26 de junio.

Los comentarios de Donyamali se produjeron después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, dijera que el presidente estadounidense, Donald Trump, le dijo que Irán sería “bienvenido” en la Copa del Mundo a pesar del conflicto en curso.

Pero la semana pasada, Trump dijo en una entrevista con Politico que no le importaba si Irán jugaba en el Mundial.

El organismo rector afirmó no tener nada que agregar más allá de la declaración de Infantino sobre su reunión con Trump.

Según las regulaciones de la FIFA, el organismo rector tiene amplia libertad para reemplazar a un país que se retira de una Copa del Mundo.

Según el Artículo 6.7 del Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA : “Si alguna Asociación Miembro Participante se retira y/o es excluida de la Copa Mundial de la FIFA 26, la FIFA decidirá sobre el asunto a su entera discreción y tomará las medidas que considere necesarias”.

El siguiente equipo podría ser Irak, que se clasificó para un repechaje interconfederal a finales de este mes en México. Irak se enfrentará a Bolivia o Surinam el 31 de marzo, con un puesto en la Copa Mundial en juego.

Pero Irak también se ha visto envuelto en el conflicto. Con el espacio aéreo del país actualmente cerrado y los jugadores nacionales sin poder viajar, el entrenador Graham Arnold solicitó recientemente un aplazamiento del partido de repesca de su país para la Copa Mundial.