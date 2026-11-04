Israel advierte en privado a EU que Irán está considerando el uso de armas químicas

El informe publicado en The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y de Oriente Medio, afirma que Irán está avanzando rápidamente en el desarrollo de la capacidad de incorporar agentes químicos en misiles para atacar a Israel o a los aliados de Estados Unidos en Oriente Medio.

Según un informe, la inteligencia israelí ha advertido a Estados Unidos que cree que Irán está considerando usar armas químicas contra sus enemigos, y los funcionarios estadounidenses están divididos sobre cómo interpretar esta afirmación.

Según se informa, las advertencias más recientes a Estados Unidos han llevado a funcionarios israelíes a sugerir que la amenaza de las armas químicas es mucho más urgente que la amenaza nuclear en Irán, según declararon los funcionarios al Times.

Según las fuentes, no todos en el aparato de seguridad estadounidense están convencidos.

Algunos creen que la amenaza es real y que debe tomarse en serio.

Otros ven la advertencia como parte de una campaña de presión del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para persuadir a la administración Trump de que reanude la guerra.

Netanyahu lucha actualmente por su supervivencia política tras no haber conseguido la mayoría en las elecciones israelíes de la semana pasada, y según se informa, el primer ministro ha instado al presidente Trump a reanudar los ataques en Irán.

Está por verse cuán urgente es realmente la amenaza.

El Comando del Frente Interno de Israel no incluirá los preparativos relacionados con armas químicas como parte de sus simulacros de seguridad civil de esta semana.

El ejército israelí aún no ha respondido al informe del Times.

Irán ha negado repetidamente haber estado desarrollando armas químicas, después de anunciar públicamente en 2003 que había desmantelado dicho programa.

Irán también ha sostenido que su programa nuclear tiene únicamente fines energéticos civiles.

Irán sigue siendo uno de los pocos países que ha sido blanco de armas químicas. Durante la guerra Irán-Irak, el dictador Saddam Hussein lanzó gas nervioso a través de la frontera, causando la muerte de hasta 20.000 personas y provocando problemas de salud crónicos a miles de iraníes.

La información de inteligencia israelí recuerda las advertencias de Netanyahu antes de la guerra, según las cuales Irán estaba a solo unos días de desarrollar un arma nuclear.

La advertencia formó parte de la justificación utilizada para lanzar la Operación Furia Épica, que incluyó intensos bombardeos contra las instalaciones nucleares de Irán.

Hasta el momento, Trump ha rechazado los llamamientos a atacar Irán mientras continúan las negociaciones con la delegación de Teherán, pero el presidente ha advertido que “terminaría el trabajo” si la diplomacia fracasa.