Jóvenes rusos tienen miedo a ser reclutados y enviados a Ucrania

El período de reclutamiento inicia hoy en Rusia y en el que se preve incorporar hasta 134,500 reclutas para que sirvan un año.

Sergei Shoigu, ministro de defensa, informó esta semana que los nuevos reclutas no van a ser enviados a zonas de combate ni a “sitios peligrosos”. Sus declaraciones fueron recibidas con suspicacia por muchos rusos, quienes aún recuerdan que durante las guerras con los separatistas de Chechenia en la década de 1990 murieron miles de reclutas mal preparados para el combate.

“No les creo cuando dicen que no van a enviar a los conscriptos al combate. Mienten todo el tiempo”, afirmó Vladislav, de 22 años y que está por terminar sus estudios universitarios, él tiene miedo de ser reclutado apenas saque su título. Solicitó que no se use su apellido por temor a represalias.

En este sentido, todos los rusos están obligados a servir un año en las fuerzas armadas entre los 18 y los 27 años, aunque muchos logran evitar ser reclutados ya sea por razones médicas o porque consiguen aplazamientos por estar estudiando.

