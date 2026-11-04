Las amenazas de bomba en aerolíneas de varios países europeos perturban los viajes por todo el continente

Entre las aerolíneas afectadas se encontraban la polaca LOT, Scandinavian Airlines, Wizz Air y Ryanair. Los incidentes se produjeron un día después de que un avión con destino a Bulgaria fuera desviado a Hungría tras recibir una amenaza de bomba similar en pleno vuelo. No hubo heridos.

Varios vuelos en Europa recibieron el martes supuestas amenazas de bomba que finalmente resultaron ser falsas, pero que provocaron búsquedas, desvíos y, en un caso, una escolta de la Fuerza Aérea italiana hasta el aterrizaje, según informaron las autoridades.

Matthew Borie, de Osprey Flight Solutions, empresa que asesora a las aerolíneas sobre amenazas aéreas, expuso varias hipótesis para los incidentes aún sin explicación: una sola amenaza desencadena incidentes similares; un individuo o un grupo realiza múltiples amenazas; o se trata de operaciones de “guerra híbrida” por parte de actores estatales o sus partidarios.

Estas amenazas “no son un fenómeno nuevo” y se producen en un momento de crecientes tensiones geopolíticas y señales de “perturbación”, como ataques a los sistemas de refrigeración de los supermercados, incursiones de drones en Europa y misteriosos activadores de aplicaciones de alerta, incluso cuando las autoridades han advertido que abundan las amenazas híbridas.

El enfoque en Europa implica que “podría haber una conexión rusa”, afirmó Borie, cofundador y director de inteligencia de la compañía. “Sin embargo, debemos tener en cuenta que la guerra híbrida iraní también está muy activa en ciertas zonas de Europa”.

¿Su mensaje para los viajeros? “No se alarmen”, dijo, señalando los “mecanismos de respuesta coordinados” de las autoridades nacionales, que incluyen, en ocasiones, el despliegue de aviones de combate de la OTAN para escoltar dichas aeronaves.

ITALIA

Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó el martes por la mañana en el aeropuerto de Fiumicino, en Roma, tras recibir un correo electrónico que informaba de la presencia de una bomba a bordo, según información facilitada por un funcionario de Fiumicino con conocimiento de los hechos.

Los expertos en desactivación de explosivos de la policía realizaron controles de seguridad a los pasajeros, la tripulación y el equipaje, y no encontraron explosivos.

También se reportó una amenaza de bomba en otro vuelo de Ryanair con destino a Roma desde Dublín, pero no se encontraron explosivos, según informó un funcionario. Este habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

La Fuerza Aérea Italiana confirmó que desplegó dos cazas Eurofighter para interceptar y escoltar un avión con destino a Roma. Indicó que respondió de inmediato tras recibir un aviso sobre una presunta amenaza a bordo de una aeronave civil que volaba de Dublín a Roma Fiumicino.

POLONIA

Mientras tanto, en Polonia, un vuelo matutino de la aerolínea LOT, que cubría la ruta entre el aeropuerto londinense de Heathrow y el principal aeropuerto Chopin de Varsovia, fue desviado al cercano aeropuerto de Modlin tras una amenaza de bomba, según informó la agencia de prensa polaca PAP. El aeropuerto de Modlin permaneció cerrado temporalmente.

LOT declaró que “no se encontró nada en la aeronave” tras la inspección del avión en Modlin. Los funcionarios del aeropuerto indicaron que las operaciones aeroportuarias se habían reanudado con normalidad. No proporcionaron más detalles sobre la naturaleza de las amenazas.

El aeropuerto Chopin también recibió información sobre un objeto potencialmente peligroso a bordo de un vuelo de Scandinavian Airlines (SAS) procedente de Copenhague, según informó la agencia PAP. La oficina de comunicaciones del aeropuerto comunicó a la agencia que se implementaron de inmediato los protocolos de seguridad habituales y que se cerró una de las pistas.

«Los pasajeros desembarcaron y el avión aterrizó con normalidad; no fue un aterrizaje de emergencia», declaró a la agencia PAP Alexandra Lindgren Kaoukji, portavoz de SAS. Añadió que el caso ha sido remitido a la policía polaca.

ESPAÑA

Las autoridades españolas descartaron el martes la presencia de explosivos en un avión de Ryanair procedente de Manchester que aterrizó en el aeropuerto de Murcia, en el sur de España, tras una amenaza de bomba.

Los pasajeros y la tripulación pasaron un control de seguridad y la aeronave fue inspeccionada, declaró Francisco Lucas, delegado del gobierno español en la región de Murcia, en la emisora X. El vuelo llevaba 121 personas a bordo, incluyendo la tripulación, añadió.

BULGARIA

Las autoridades búlgaras no encontraron indicios de explosivos en dos aeronaves en el Aeropuerto Internacional de Sofía que habían recibido amenazas de bomba el martes mientras estaban en ruta, dijo el martes el ministro de Transportes de Bulgaria, Georgi Peev, según la agencia estatal de noticias BTA. Un vuelo de Ryanair procedente de Lisboa aterrizó en el aeropuerto de Fiumicino de Roma el martes por la mañana después de recibir un correo electrónico que informaba de que había una bomba a bordo, según información proporcionada por un funcionario de Fiumicino con conocimiento de los hechos.

Los expertos en desactivación de explosivos de la policía realizaron controles de seguridad a los pasajeros, la tripulación y el equipaje, y no encontraron explosivos.

También se reportó una amenaza de bomba en otro vuelo de Ryanair con destino a Roma desde Dublín, pero no se encontraron explosivos, según informó un funcionario. Este habló bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer declaraciones públicas.

La Fuerza Aérea Italiana confirmó que desplegó dos cazas Eurofighter para interceptar y escoltar un avión con destino a Roma. Indicó que respondió de inmediato tras recibir un aviso sobre una presunta amenaza a bordo de una aeronave civil que volaba de Dublín a Roma Fiumicino.

HUNGRÍA

Las amenazas de bomba se produjeron un día después de que un vuelo de Wizz Air que había despegado del aeropuerto de Luton, cerca de Londres, se viera obligado a desviarse a Hungría tras recibir una amenaza de bomba mientras el avión estaba en el aire.

El ministro de Defensa húngaro, Romulusz Ruszin-Szendi, declaró el lunes en una publicación de Facebook que un avión de combate Gripen de la Fuerza Aérea Húngara despegó para interceptar el vuelo de Wizz Air y lo escoltó de forma segura hasta el Aeropuerto Internacional Liszt Ferenc de Budapest.

Las autoridades no encontraron ninguna amenaza a bordo del avión tras realizar una inspección de la aeronave y sus pasajeros, según informó Wizz Air a la agencia estatal de noticias MTI.

El martes, el secretario general interino del Ministerio del Interior de Bulgaria, Lyubomir Nikolov, declaró a los periodistas que las autoridades seguían intentando identificar al remitente de la amenaza.

El mes pasado, un vuelo de Tel Aviv a Viena realizó un aterrizaje de emergencia en Bulgaria tras una amenaza de bomba.

GRECIA

Las autoridades griegas estaban investigando una amenaza de bomba contra un crucero con bandera panameña, operado por una compañía israelí, en el puerto de la isla egea de Syros.

En la inspección inicial realizada el martes por agentes de la guardia costera con un perro rastreador y un buzo en el crucero Crown Iris, no se encontraron objetos sospechosos, y una unidad de buceo especializada se dirigía al lugar para realizar comprobaciones adicionales, según informó la guardia costera.

El barco, que tenía previsto zarpar hacia Haifa, Israel, con 940 pasajeros y 597 tripulantes a bordo, estaba siendo evacuado como medida de precaución, añadió la guardia costera.

La presencia del Crown Iris en los puertos griegos ha provocado protestas en el pasado, principalmente por parte de activistas que se oponen a la guerra en Gaza.