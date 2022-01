Líderes ucranianos piden calma, no ven una inminente una invasión rusa

Por su parte, Rusia niega estar planeando un ataque, sin embargo, tiene apostados unos 100,000 soldados cerca de Ucrania, lo que provocó que Estados Unidos y sus aliados de la OTAN se apresuren a prepararse para la posibilidad de una guerra.

Hasta ahora varias rondas de negociaciones de alto nivel han terminado sin conseguir avances originando que las tensiones se incrementaran esta semana.

La OTAN movilizó sus contingentes disuasorios en la región del Mar Báltico, mientras que Estados Unidos puso en alerta a 8,500 tropas para un posible despliegue a Europa.

El Departamento de Estado de Estados Unidos dio la orden a las familias del personal estadounidense en su embajada de Kiev que salieran del país; así mismo, Gran Bretaña decidió retira a algunos de sus diplomáticos y personal de su embajada.

Aún en este clima de tensión, las autoridades ucranianas han intentado llamar a la calma. El presidente, Volodymyr Zelenskyy, aseguró el lunes que la situación estaba “bajo control” y no había “motivo para el pánico”. Mientras que el ministro ucraniano de Defensa, Oleksii Reznikov, precisó que hasta el lunes las fuerzas militares rusas no habían formado lo que describió como grupos de batalla, “lo que habría indicado que mañana lanzarían una ofensiva”. “Son situaciones arriesgadas. Son posibles y probables en el futuro”, explicó Reznikov. “Pero hasta hoy, (...) esa amenaza no existe”, añadió.