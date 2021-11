Muere Phil Saviano, gracias a sus denuncias The Boston Globe destapó los abusos sexuales del clero en EU

La historia de Saviano se dio a conocer de manera más amplia en la cinta ganadora del Oscar de 2015 “Spotlight” sobre la investigación del periódico The Boston Globe que reveló cómo decenas de sacerdotes abusaron de niños y se salieron con la suya porque los líderes de la Iglesia los encubrieron . Murió el domingo después de una batalla contra el cáncer de vesícula biliar, dijo su hermano y cuidador, Jim Saviano.

“ Las cosas han sido difíciles las últimas semanas ”, escribió pidiendo a sus seguidores que “ escuchen a Judy Collins cantando ‘Bird On A Wire’ y piensen en mí ”.

“Mi regalo al mundo fue no tener miedo de alzar la voz”, dijo Saviano a mediados de noviembre en una breve entrevista telefónica con The Associated Press.