Muertes por sobredosis en EU superan por primera vez superan las 100 mil en un año

Sobre la base de los datos más recientes de certificados de defunción, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades estimaron que 100,300 estadounidenses murieron de sobredosis entre mayo del 2020 y abril del 2021 . No es un conteo oficial . Puede tomar meses para que las investigaciones de muertes relacionadas con drogas concluyan, por lo que la agencia hizo el estimado basada en los 98.000 reportes que ha recibido hasta ahora.

El número es “devastador”, dijo Katherine Keyes, una experta de la Universidad de Columbia en abuso de drogas. “ Es una magnitud de muertes de sobredosis que no hemos visto previamente en este país ”.

* Sobredosis en EU lleva a recurrir a soluciones desesperadas

La epidemia de muertes por sobredosis de drogas en EU, que por primera vez superan las 100,000 anuales, ha llevado a recurrir a soluciones desesperadas, como un proyecto para crear en San Francisco (California) el primer centro público para inyectarse de forma segura, algo que va contra la ley federal.

El lugar se ubicará en un local bajo, tapiado y cubierto de grafiti, entre una pequeña galería de arte y un edificio residencial, al que la alcaldesa de San Francisco, London Breed, quiere que acudan los adictos a las drogas para inyectarse fentanilo y metanfetaminas bajo supervisión y de forma segura, en vez de hacerlo en la calle.

En los alrededores de ese local, el problema resulta evidente: decenas de personas se agolpan tumbadas en la acera, en tiendas de campaña, bajo cartones o al raso, con signos visibles de abusar de las drogas, en el pleno corazón de una ciudad donde en 2020 murieron más del doble de personas de sobredosis que de covid-19.

“El año pasado, la gente estuvo aislada, y si tienes un problema con las drogas y estás aislado, el problema empeora”, cuenta en una entrevista con Efe Sam Quinones, periodista freelance y autor de varios libros sobre la epidemia de opiáceos en EU, entre ellos “The Least of Us”, que se publicó en noviembre.