“No nos interesa”: Daniel Ortega, presidente de Nicaragua, desiste a la Cumbre de las Américas

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles que no acudirá a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Los Ángeles (California, EE.UU.) del 6 al 10 de junio próximos.

“Yo le digo desde aquí al yanqui: olvídense, no nos interesa estar en esa Cumbre”, enfatizó Ortega en un discurso durante un acto oficial en conmemoración del 127 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino (1895-1934).

“Ir a esa Cumbre es ir a llenarse, sí, es ir a llenarse ya sabemos de qué”, agregó el mandatario nicaragüense, quien calificó de “vergüenza el espectáculo que están dando los gobernantes yanquis con esta famosa cumbre, que le llaman Cumbre de las Américas”.

“Esa Cumbre no enaltece a nadie, más ensucia, embarra”, continuó el líder sandinista, quien tildó de “rey”, sin mencionarlo, al presidente estadounidense, Joe Biden, encargado de convocar al cónclave.

En su discurso, Ortega cargó contra Estados Unidos, porque, según dijo, “los yanquis se creen dueños de nuestros pueblos, de América Latina y el Caribe”.

“Un día dicen que somos el traspatio, otro día que somos el patio delantero, pero para ellos no somos más que el patio donde tiran toda la basura”, reprochó.

“Pareciera que en nuestra América Latina y Caribeña no existieran Estados independientes, que todos somos colonias del imperio yanqui, que allí hay un rey y que el rey decide cuándo nos reunimos”, criticó.

También, añadió Ortega, “el rey decide a quién invita y a quién no invita a sus conspiraciones, porque (la Cumbre de las Américas) son reuniones para conspirar contra los mismos pueblos latinoamericanos y caribeños”, sostuvo.

ORTEGA PIDE FORTALECER LA CELAC

Asimismo, Ortega instó a los Gobiernos latinoamericanos y caribeños a hacerse respetar y fortalecer la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

“No le podemos estar pidiendo al yanqui o rogándole que queremos ir a su Cumbre, no, a nosotros no nos estimula su Cumbre”, aseguró.

El líder sandinista valoró como una “actitud valiente” la posición de los presidentes latinoamericanos que han cuestionado a Washington por estar marginando a Cuba, Nicaragua y Venezuela de esa cita.

Ortega abogó por fortalecer con soberanía y autonomía a la Celac, la cual, dijo, se ha constituido en “un punto de encuentro de América Latina y el Caribe”.

“Lo que tendría que decirle la Celac al Gobierno yanqui: vos quedate allá con tu Cumbre y nosotros, como Celac, te invitamos a que te reúnas con nosotros, pero no vas a decidir quiénes van a estar en esa reunión. Eso lo decidimos nosotros, que somos miembros de la Celac”, ejemplificó.

“Tenemos que defendernos los latinoamericanos para que nos respeten. No olvidarnos que tenemos la Celac”, insistió.

Dijo que la Celac es un “instrumento poderoso” a través del cual se pueden reunir con otras potencias como China, Rusia, India, y la misma Unión Europea, EE.UU., y Canadá.

Cuando falta menos de un mes para la cita, que debe reunir a jefes de Estado y de Gobierno de la región en Los Ángeles del 6 al 10 de junio, Biden trata de sortear un posible boicot orquestado por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y al que se sumarían otros mandatarios.

Pese a que Washington no ha divulgado la lista de asistentes, algunos voceros oficiales han dicho que los gobernantes de Cuba, Venezuela y Nicaragua no serán invitados porque Estados Unidos no los considera países democráticos.

(Con información de EFE)