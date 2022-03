Oración para la paz en Ucrania del papa Francisco evoca una vieja profecía

Por su parte, el pontífice todavía no condena públicamente a Rusia por la invasión a Ucrina .

Por otra parte, la historia de Fátima nace en el año 1917 cuando, según narra la leyenda, los hermanos portugueses Francisco y Jacinta Marto y su prima Lucia, aseguraron que la Virgen María se les apareció seis veces y les dió tres secretos. En los primeros dos se describe una imagen apocalíptica del infierno, también se anunció tanto final de la Primera Guerra Mundial como el inicio de la Segunda Guerra Mundial, así como el levantamiento y caída del comunismo soviético.

En el 2000, el Vaticano dio a conocer el muy esperado tercer secreto, en el que se detalla un presagio el 13 de marzo de 1981, cuando se atentó contra la vida del papa Juan Pablo II en la plaza San Pedro.

Con in formación de la Agencia The Associated Press.