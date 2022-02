Papa Francisco exhorta a tener menos dependencia de los medios digitales y más comunicación real

En su mensaje, que se publica cada año al inicio de la Cuaresma, el pontífice solicitó: “ No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y a toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado ”.

En este sentido, el Papa explicó que: “la Cuaresma es un tiempo propicio para buscar, y no evitar, a quien está necesitado; para llamar, y no ignorar, a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra; para visitar, y no abandonar, a quien sufre la soledad”.

Así mismo, exhortó a los católicos que pongan “en práctica el llamamiento a hacer el bien a todos” y que se tomen “tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados”. “Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular y de consumir”, añadió.

