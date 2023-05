Por esta razón Amazon es muy vulnerable, está en todas

La llamada huelga de brazos caídos en la planta de Flint y otra en Cleveland casi paralizaron a la empresa porque se consideraban plantas madre: eran las únicas fabricantes de muchas partes para las plantas de ensamblaje de GM. Después de varias semanas tensas, GM, que había sido hostil con los sindicatos, reconoció a la UAW.

Pero no olvidaría pronto su vulnerabilidad a las huelgas. Como observaron los sociólogos Joshua Murray y Michael Schwartz en su libro “Wrecked: How the American Automobile Industry Destroyed Its Capacity to Compete”, GM y otros fabricantes de automóviles estadounidenses pasaron las próximas décadas dispersando la producción en un número mucho mayor de plantas. A partir de entonces, escriben Murray y Schwartz, “incluso si el sindicato movilizara suficientes trabajadores para cerrar una planta completa, las empresas ahora tenían la opción de aumentar la producción en una de las plantas paralelas”.

Amazon se ha movido en una dirección diferente a la de los fabricantes de automóviles en el siglo pasado: de cierta manera se ha vuelto más vulnerable, no menos, a medida que su éxito se ha disparado.

Según datos de MWPVL International, una pequeña parte de los centros logísticos de Amazon envían un volumen extremadamente alto de productos (más de 1 millón de artículos por día durante el período pico del año pasado), incluido JFK8, el almacén en Staten Island de la ciudad de Nueva York donde los trabajadores votaron para unirse al Sindicato de Trabajadores de Amazon la primavera pasada.

Si un sindicato se declara en huelga y clausura actividades en uno de esos edificios, Amazon “tendrá multas que pagar” incluso con su capacidad redundante, dijo Wulfraat. Citó costos de transporte más altos y posibles demoras en el envío. Amazon afirmó que el impacto operativo sería mínimo.

Más precaria es la infraestructura de entrega de la empresa, donde una redundancia tan extensa no es práctica.

UNA TENDENCIA EN KENTUCK

Las instalaciones de la compañía en el aeropuerto de Cincinnati, al norte de Kentucky, conocidas como KCVG, son las más grandes de los centros aéreos. El día de la ceremonia de la colocación de la primera piedra, en 2019, el fundador de Amazon, Jeff Bezos, declaró: “Vamos a mover Prime de dos días a un día, y este centro es parte esencial de eso”. Luego exhortó: “¡Movamos un poco de tierra!” y se montó en una pala cargadora de tipo frontal John Deere.

La cantidad de empleados en el centro de Kentucky (en la actualidad con más de 2000) y el número de vuelos ha aumentado sustancialmente desde que se inauguró la instalación hace casi dos años. El Instituto Chaddick para el Desarrollo Metropolitano de la Universidad DePaul estima que la cantidad de vuelos de Amazon Air que entran o salen de KCVG en un día típico se duplicó con creces entre principios de 2022 y principios de 2023, a más de 50.