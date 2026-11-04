Por primera vez, el Congreso de EU tendrá el mayor grupo de socialistas de su historia

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    Por primera vez, el Congreso de EU tendrá el mayor grupo de socialistas de su historia
    Donavan McKinney, candidato demócrata a la Cámara de Representantes, en un acto de campaña de Abdul El-Sayed, el lunes 3 de agosto de 2026, en Detroit. AP/Julia Demaree Nikhinson

La representación de los socialistas en el Congreso de Estados Unidos ha sido tradicionalmente escasa. El primero fue el legislador de Wisconsin Victor Berger en 1910

NUEVA YORK- Las elecciones de medio mandato celebradas este martes dejaron el mayor grupo de legisladores socialistas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que al menos siete de los candidatos impulsados por los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés) se impusieran a sus rivales.

La ola demócrata vivida en los comicios legislativos revalidó la victoria de las dos candidatas socialistas, que se presentaban baja las siglas demócratas, que ya formaban parte de la cámara baja de EE.UU.: la legisladora por Nueva York Alexandria Ocaso-Cortez (AOC), elegida para un quinto mandato consecutivo, y la legisladora por Míchigan Rashida Tlaib, que asumió el cargo en 2019.

Junto a AOC, que suena para la Casa Blanca en 2028, las también neoyorquinas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez se impusieron a sus rivales republicanos y consiguieron un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.

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Ambas contaron con el apoyo del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, a quien el DSA impulsó hace un año en la carrera al consistorio de la Gran Manzana.

Desde Míchigan también eligieron al candidato socialista Donavan McKinney, actual miembro de la Cámara de Representantes estatal, que obtuvo más del 90 % de los votos.

El representante estatal de Pensilvania Chris Rabb, también impulsado por el DSA, fue elegido miembro de la cámara baja. Igual que la aspirante por Colorado Melat Kiros, de origen etíope, que se convirtió en la primera mujer de la Generación Z elegida para el Congreso.

En California, donde los colegios han cerrado más tarde, las candidatas del DSA Angela Gonzales-Torres y Mai Vang aspiran a imponerse a sus rivales del Partido Demócrata.

Los candidatos electos ganaron hace unos meses las respectivas primarias demócratas celebradas en sus distritos, que en su mayoría están considerados bastiones demócratas.

La representación de los socialistas en el Congreso de EE.UU. ha sido tradicionalmente escasa. El primero fue el legislador de Wisconsin Victor Berger en 1910.

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