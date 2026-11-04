Por primera vez, el Congreso de EU tendrá el mayor grupo de socialistas de su historia

NUEVA YORK- Las elecciones de medio mandato celebradas este martes dejaron el mayor grupo de legisladores socialistas en la Cámara de Representantes de Estados Unidos después de que al menos siete de los candidatos impulsados por los Socialistas Democráticos de EE.UU. (DSA, por sus siglas en inglés) se impusieran a sus rivales.

La ola demócrata vivida en los comicios legislativos revalidó la victoria de las dos candidatas socialistas, que se presentaban baja las siglas demócratas, que ya formaban parte de la cámara baja de EE.UU.: la legisladora por Nueva York Alexandria Ocaso-Cortez (AOC), elegida para un quinto mandato consecutivo, y la legisladora por Míchigan Rashida Tlaib, que asumió el cargo en 2019.

Junto a AOC, que suena para la Casa Blanca en 2028, las también neoyorquinas Darializa Ávila Chevalier y Claire Valdez se impusieron a sus rivales republicanos y consiguieron un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU.