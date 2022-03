Reaparece Marina Ovsyannikova, periodista rusa, que protestó por la guerra en Ucrania

La periodista que trabaja Channel 1, se posó detrás de la conductora durante el programa de noticias del lunes por la tarde con un letrero que decía “ Paren la guerra, no crean en la propaganda, aquí les están mintiendo ”. En inglés se podía leer “ No a la guerra ” en la parte superior del letrero y “ Rusos contra la guerra ” en la parte inferior.

“Fueron días muy complicados en mi vida porque literalmente pasé dos días enteros sin dormir, el interrogatorio duró más de 14 horas y no me permitieron contactar a mi familia y amigos cercanos, no me proporcionaron ningún apoyo jurídico”, afirmó Ovsyannikova.

Con información de la Agencia The Associated Press.