Reino Unido se enfrentará a ciberataques de IA contra infraestructuras críticas para 2028

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    Reino Unido se enfrentará a ciberataques de IA contra infraestructuras críticas para 2028
    Un trabajador repone productos en la sección refrigerada de un supermercado dos días después del ciberataque. AP

Eso podría incluir software malicioso impulsado por IA para ataques de ransomware, ya que la tecnología permitirá descubrir y explotar “vulnerabilidades que se han tolerado durante demasiado tiempo”

El jefe de ciberseguridad británico afirmó el martes que es probable que el Reino Unido se enfrente a ciberataques contra su infraestructura crítica para el año 2028, a medida que los delincuentes y los estados, incluidos China y Rusia, utilicen cada vez más la IA en su actividad cibernética.

Eso podría incluir software malicioso impulsado por IA para ataques de ransomware, ya que la tecnología permitirá descubrir y explotar “vulnerabilidades que se han tolerado durante demasiado tiempo” a una escala que antes era inimaginable, dijo Richard Horne, director del Centro Nacional de Ciberseguridad.

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Una de estas vulnerabilidades se descubrió en unidades de refrigeración que fueron atacadas por piratas informáticos que aumentaron la temperatura, provocando que los alimentos se descongelaran. El Reino Unido también se ha visto afectado, según Horne.

En un discurso con motivo de la publicación del informe anual sobre ciberseguridad del Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC, por sus siglas en inglés), Horne afirmó que los líderes de empresas y organizaciones de todos los tamaños que se han “salido con la suya utilizando tecnología barata” tendrán que explicar por qué “no hay alimentos en los estantes, no hay luz, las empresas han quebrado” si no invierten en ciberseguridad o no actualizan la tecnología obsoleta.

La ciberactividad china es el “desafío cibernético más sofisticado y constante al que se enfrenta el Reino Unido“, mientras que tanto Rusia como China utilizarán habitualmente la IA para lograr sus objetivos geopolíticos, según el informe.

Según Horne, Rusia está llevando a cabo deliberadamente cibercampañas que no alcanzan el umbral del conflicto armado, mientras que Irán está realizando ataques contra el Reino Unido y dirigidos contra personas que representan una amenaza para el gobierno iraní.

Según el informe, es muy probable que el uso de la IA por parte de los estados y los delincuentes aumente la escala y la eficacia de las operaciones hostiles, pero es más probable que la IA se utilice para mejorar y ampliar las tácticas y técnicas existentes que para encontrar vulnerabilidades completamente nuevas.

La tecnología “sustenta la automatización de procesos físicos que son vitales para la vida moderna”, dijo Horne.

Según explicó, esto incluye la conmutación de la electricidad, las compuertas en las instalaciones de agua, el funcionamiento de las presas, las líneas de producción y los controles de calefacción y refrigeración.

Los recientes ciberataques contra los sistemas de refrigeración de los supermercados franceses demostraron la facilidad con la que agentes hostiles pueden explotar la infraestructura civil, afirmó Horne.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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