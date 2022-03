Sobrevivientes ucranianos logran salir de teatro atacado por fuerzas militares rusas en Mariúpol

Hasta ahora se desconoce si hay heridos o muertos entre las personas en el interior del teatro . Por su parte, La legisladora Lesia Vasylenko, miembro de una delegación en Londres, dijo que hubo informes de heridos pero no de muertos.

Por su parte, el Ministerio ruso de Defensa negó haber bombardeado el teatro o cualquier otro lugar de Mariúpol.

