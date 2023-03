Después de 25 años desde la última convocatoria, mil 296 mujeres ingresaron al Ejército de Colombia para hacer servicio militar. La última vez que aceptaron mujeres fue en 1998, política que ahora se retomó para fortalecer “el rol de las mujeres en la institución”, de acuerdo con lo que señala la institución.

“La exigencia física es la misma, no es por el hecho de que seamos mujeres que seamos menos, sino que podemos mostrar más fortalezas y cualidades que los hombres”, contó Zulma Stefania Pérez, vestida con un uniforme de camuflaje del ejército colombiano, a The Associated Press.

Con el servicio militar, mujeres jóvenes de Colombia que no tienen ingresos suficientes para pagar una carrera profesional militar, buscan ingresar al Ejército. Al hacer el servicio tienen derecho a un pago mensual de 73 dólares, además de comida y techo en la base militar en la que permanecen durante un año.

Sin embargo, Pérez lo ve como una oportunidad más: ella aspira a escalar de rango en una institución que es tradicionalmente dominada por hombres, pues de 200 mil integrantes del Ejército en Colombia, solamente hay mil 212 oficiales y 973 suboficiales mujeres en varios grados.

Las horas de trabajo en el batallón, ubicado en la montaña, no son sencillas: inician a las seis de la mañana con una ducha de agua fría que sólo puede durar un minuto en un lugar compartido para 76 personas. Después del desayuno arrancan las clases de instrucción militar y antes de acabar sus jornadas deben lustrar sus botas y aprender himnos.

En un país como Colombia no se suele mandar a las mujeres a combatir en zonas peligrosas -salvo algunos casos- y regularmente son canalizadas a actividades administración, pero saben que al pertenecer al Ejército, su preparación está enfocada a estar listas en caso de ser requeridas para una guerra.

Con la convocatoria lanzada en enero, el Ejército colombiano espera alcanzar una cifra de 5 mil mujeres y 55 mil hombres que ingresen a la organización sólo este año.

Con información de AP