Tras dejar la Casa Blanca, Trump extrae documentos secretos a Mar-a-Lago

Si Trump llegara alegar que como presidente era la máxima autoridad para desclasificar documentos, la ley federal prohíbe el traslado de documentos secretos a lugares no autorizados.

En este sentido, lo revelado por los National Archives también podría atraer la atención de los investigadores federales responsables de vigilar el manejo de los secretos del gobierno, aunque por el momento ni el Departamento de Justicia y el FBI no han dicho si investigarán el asunto.

Trump señaló en comunicado que : “los Archivos Nacionales no ‘hallaron’ nada; se les entregaron, tras haberlo solicitado, Registros Presidenciales en un proceso ordinario y de rutina”. “Si se tratara de alguien más que no fuera ‘Trump’, aquí no habría historia”, añadió.

En la carta de los archivistas, que es en respuesta a la Comisión para la Supervisión y Reforma del Gobierno de la Cámara de Representantes, también describen cómo algunos documentos en redes sociales no fueron capturados ni preservados por el gobierno de Trump:; también indica la misiva que la agencia se enteró que personal de la Casa Blanca hacía con frecuencia actividades oficiales utilizando cuentas no oficiales y teléfonos personales.

El personal no realizó copias ni reenvió sus cuentas oficiales de mensajes como lo exige la Ley de Registros Presidenciales. “Aunque personal de la Casa Blanca durante el gobierno de Trump recuperó y pegó con cinta adhesiva algunos de los documentos destruidos, varios otros registros destruidos que fueron transferidos no habían sido reconstruidos por la Casa Blanca”, se describe en la carta.

Con información de la Agencia The Associated Press.