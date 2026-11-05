Trump afirma tener ‘toda la intención’ de mantener a Pete Hegseth en el cargo, mientras aumenta la presión para destituir al Secretario de Guerra
Hegseth se ha enfrentado a una avalancha de críticas por su gestión de la guerra en Irán, de la que ha sido un firme defensor y por la que figuras destacadas de la administración, como el vicepresidente JD Vance, han culpado a los demócratas
Donald Trump ha insistido en que tiene “toda la intención” de mantener en su puesto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras crece la presión para convertir al jefe del Pentágono en el chivo expiatorio de las contundentes victorias demócratas del martes en las elecciones de mitad de mandato.
“Tengo toda la intención de mantenerlo”, dijo Trump al presentador de ABC News, Jonathan Karl . “Recibo estas llamadas, ya sabes, sobre él. No entiendo por qué”.
Hegseth se ha enfrentado a una avalancha de críticas por su gestión de la guerra en Irán, de la que ha sido un firme defensor y por la que figuras destacadas de la administración, como el vicepresidente JD Vance, han culpado a los demócratas de las victorias que han cosechado en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado en todo el país.
Varios republicanos, como el senador saliente Thom Tillis de Carolina del Norte, han presionado a Trump para que destituya a Hegseth y lo reemplace mientras los republicanos aún tengan la mayoría en el Senado.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes podría votar una resolución para destituir a Hegseth la próxima semana, cuando reanude sus sesiones de transición.
Mientras tanto, la Cámara de Representantes podría votar una resolución para destituir a Hegseth la próxima semana, cuando retome su sesión de transición. Independientemente de si la resolución prospera, los demócratas han indicado que planean investigar al ex presentador de Fox News si sigue al mando de las fuerzas armadas cuando el nuevo Congreso asuma el cargo el 3 de enero.
Durante los primeros días de la Operación Furia Épica, Hegseth se convirtió en el rostro del sector probélico de la administración Trump, mostrándose irritado ante cualquier escepticismo de los periodistas sobre el éxito de la operación.
Sin embargo, Hegseth no ha informado a los periodistas sobre el conflicto desde mayo, mientras que poco a poco han ido surgiendo nuevos detalles sobre la devastación que Irán causó en las bases estadounidenses de la región, incluido un puerto clave en Bahréin utilizado para el abastecimiento de portaaviones.
El miércoles, Hegseth rechazó los intentos de persuadirlo para que renunciara voluntariamente a su cargo en el Pentágono y se postulara para el escaño vacante en el Senado por su estado natal de Tennessee. La senadora saliente, Marsha Blackburn, ganó las elecciones a gobernadora en Tennessee y podrá nombrar a su sucesor.
“Seguiremos impulsando la agenda de [Trump] en el Departamento de Guerra, a pesar de las amenazas de falsas cacerías de brujas por parte de los demócratas, y el secretario Hegseth está comprometido al 100% a dirigir el Departamento hasta el final del mandato del presidente Trump”, insistió el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
Sin embargo, fuentes internas de la Casa Blanca informaron que Trump está consultando con sus asesores para obtener su opinión sobre si Hegseth debería permanecer en el gabinete, aunque advierten que la destitución del político de 46 años está lejos de ser segura.
“Alguien tiene que asumir la responsabilidad”, dijo el miércoles una persona cercana a la administración. “Cuando la palabra ‘guerra’ aparece en tu cargo, es probable que seas tú quien esté en el punto de mira”.
Existen precedentes de destitución de funcionarios clave tras importantes derrotas electorales.
El expresidente George W. Bush anunció la dimisión del entonces secretario de Defensa, Donald Rumsfeld, un día después de que los republicanos sufrieran pérdidas masivas en las elecciones de mitad de mandato de 2006 en medio del rechazo público a la guerra de Irak.
Asimismo, el jueves, Trump expresó su optimismo de poder trabajar con las mayorías demócratas en el 120º Congreso.
“Creo que podemos llevarnos bien”, dijo. “Es bueno para el país si lo hacemos. El país ya ha tenido suficiente”.