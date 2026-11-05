Trump afirma tener ‘toda la intención’ de mantener a Pete Hegseth en el cargo, mientras aumenta la presión para destituir al Secretario de Guerra

Donald Trump ha insistido en que tiene “toda la intención” de mantener en su puesto al secretario de Guerra, Pete Hegseth, mientras crece la presión para convertir al jefe del Pentágono en el chivo expiatorio de las contundentes victorias demócratas del martes en las elecciones de mitad de mandato. “Tengo toda la intención de mantenerlo”, dijo Trump al presentador de ABC News, Jonathan Karl . “Recibo estas llamadas, ya sabes, sobre él. No entiendo por qué”.

Hegseth se ha enfrentado a una avalancha de críticas por su gestión de la guerra en Irán, de la que ha sido un firme defensor y por la que figuras destacadas de la administración, como el vicepresidente JD Vance, han culpado a los demócratas de las victorias que han cosechado en las elecciones a la Cámara de Representantes y al Senado en todo el país. Varios republicanos, como el senador saliente Thom Tillis de Carolina del Norte, han presionado a Trump para que destituya a Hegseth y lo reemplace mientras los republicanos aún tengan la mayoría en el Senado. Mientras tanto, la Cámara de Representantes podría votar una resolución para destituir a Hegseth la próxima semana, cuando reanude sus sesiones de transición. Mientras tanto, la Cámara de Representantes podría votar una resolución para destituir a Hegseth la próxima semana, cuando retome su sesión de transición. Independientemente de si la resolución prospera, los demócratas han indicado que planean investigar al ex presentador de Fox News si sigue al mando de las fuerzas armadas cuando el nuevo Congreso asuma el cargo el 3 de enero.