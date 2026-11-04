Trump culpa a Fox News de la derrota republicana y arremete contra sus periodistas

Trump culpa a Fox News de la derrota republicana y arremete contra sus periodistas

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por Vanguardia

El presidente estadounidense acusó a la cadena conservadora de favorecer a los demócratas y contribuir a las pérdidas electorales de su partido

Internacional
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WASHINGTON, 4 de noviembre de 2026.— Mientras el Partido Demócrata acumulaba victorias en las elecciones intermedias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump dirigió sus críticas contra uno de sus aliados mediáticos más importantes: Fox News, la cadena de televisión conservadora a la que responsabilizó de las derrotas republicanas.

De acuerdo con información de The Washington Post, el mandatario comenzó sus ataques incluso antes de que se conocieran los primeros resultados electorales y los intensificó conforme se confirmaba que los demócratas recuperarían el control del Senado y la Cámara de Representantes.

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A través de su plataforma Truth Social, Trump cuestionó la cobertura electoral de Fox News, criticó sus encuestas y acusó a la cadena de ofrecer demasiado espacio a las voces de la oposición.

El presidente llegó a responsabilizar directamente al canal de las derrotas de su partido, argumentando que la presencia constante de comentaristas demócratas había perjudicado a los candidatos republicanos.

$!La derrota republicana abrió así un nuevo frente de confrontación para Trump, esta vez no solamente con sus adversarios políticos, sino con uno de los medios de comunicación más influyentes entre sus propios simpatizantes.
La derrota republicana abrió así un nuevo frente de confrontación para Trump, esta vez no solamente con sus adversarios políticos, sino con uno de los medios de comunicación más influyentes entre sus propios simpatizantes. AP

DE LOS INSULTOS A UNA PERIODISTA A LAS ACUSACIONES CONTRA FOX

La confrontación comenzó cuando Trump expresó públicamente su molestia con Jessica Tarlov, comentarista de orientación liberal que participa en el programa The Five.

El mandatario la calificó de “tonta como una roca” y aseguró que cambiaría de canal hasta que dejara de aparecer en pantalla.

El enfrentamiento surgió después de que Tarlov comentara el elevado precio de la gasolina durante la jornada electoral, uno de los asuntos que alimentaron el descontento de los votantes.

La periodista respondió en la red social X que sus comentarios sobre los precios habían irritado al presidente, pero señaló que debía aprender a enfrentar la realidad.

La controversia escaló cuando Greg Gutfeld, otro conductor de The Five, leyó durante el programa un mensaje que aseguró haber recibido directamente de Trump, con nuevas críticas hacia Tarlov.

ACUSA A FOX NEWS DE FAVORECER A LOS DEMÓCRATAS

Los cuestionamientos del presidente se extendieron a las encuestas de la televisora.

Trump aseguró que los sondeos de Fox News estaban diseñados para perjudicarlo y que sus preguntas reflejaban un sesgo en su contra.

También afirmó que la audiencia de la cadena había disminuido un 27 % respecto del año anterior, una caída que atribuyó a la cobertura otorgada a los demócratas.

Según el mandatario, los espectadores conservadores estaban abandonando el canal porque consideraban que había dejado de respaldar sus posiciones políticas.

Trump también criticó las aportaciones políticas realizadas por Fox Corporation, empresa matriz de Fox News, a candidatos y organizaciones vinculadas con el Partido Demócrata.

El presidente sostuvo que la pérdida de espectadores no obedecía a una disminución de su popularidad, sino a que la televisora había adoptado una postura contraria a él.

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Pese a sus reiterados ataques, Trump terminó participando en una extensa entrevista telefónica con Fox News durante las primeras horas del miércoles. AP

UNA RELACIÓN MARCADA POR LA CERCANÍA Y LOS ENFRENTAMIENTOS

Los ataques representan un nuevo episodio en la compleja relación entre Trump y Fox News.

Durante años, la cadena ha sido una de las principales plataformas informativas para el público conservador estadounidense y ha mantenido una relación de cercanía con el mandatario y su movimiento político.

Sin embargo, esa relación también ha atravesado momentos de confrontación, particularmente cuando sus encuestas o decisiones editoriales han resultado desfavorables para Trump.

Uno de los antecedentes más significativos ocurrió durante las elecciones presidenciales de 2020, cuando Fox News proyectó la victoria de Joe Biden en Arizona, provocando fuertes críticas del entonces presidente y sus seguidores.

La nueva disputa ocurre en circunstancias especialmente delicadas para el Partido Republicano, que perdió el control de ambas cámaras del Congreso en una elección marcada por el descontento económico.

CRITICA A FOX, PERO TERMINA CONCEDIÉNDOLE UNA ENTREVISTA

Pese a sus reiterados ataques, Trump terminó participando en una extensa entrevista telefónica con Fox News durante las primeras horas del miércoles.

En la conversación con los periodistas Bret Baier y Martha MacCallum, el presidente volvió a cuestionar las encuestas de la cadena y defendió los resultados de su administración.

El mandatario también buscó minimizar su responsabilidad en las derrotas republicanas, argumentando que su nombre no aparecía en las boletas electorales.

Aunque los demócratas consiguieron importantes victorias, Trump insistió en que conserva facultades decisivas para enfrentar a la nueva mayoría legislativa, particularmente su poder de veto.

El episodio deja al descubierto una tensión relevante en el ecosistema mediático conservador estadounidense: la relación entre un presidente que exige una cobertura favorable y una cadena informativa que también debe responder a sus audiencias y mantener su credibilidad periodística.

La derrota republicana abrió así un nuevo frente de confrontación para Trump, esta vez no solamente con sus adversarios políticos, sino con uno de los medios de comunicación más influyentes entre sus propios simpatizantes.

Con información de The Washington Post.

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