Israel dará apoyo para la extradición de Zerón: AMLO

CIUDAD JUÁREZ, CHIH.- El presidente Andrés Manuel López Obrador informó ayer por la tarde que el gobierno de Israel apoyará en el proceso de extradición que se solicitó sobre Tomás Zerón, mando de la entonces PGR investigado por tortura en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Durante la instalación de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y la Justicia por Violaciones Graves a Derechos Humanos cometidas de 1965 a 1990 en Palacio de Gobierno de Chihuahua, López Obrador dijo que Israel respondió en positivo a su carta enviada en septiembre pasado.

“Envíe una carta al presidente de Israel porque allá fue una persona a refugiarse y le pedí que ellos no podían por la historia del pueblo de Israel prestarse a proteger a violadores de derechos humanos y ya me contestó en positivo, que va a ayudar el gobierno de Israel para que no haya impunidad”, dijo López Obrador.

Tomás Zerón de Lucio, extitular de la Agencia de Investigación Criminal, está acusado de tortura y violación a derechos humanos en la investigación por la desaparición de los normalistas.

En septiembre pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió una carta al primer primer ministro de Israel, Neftalí Bennet, para solicitar su ayuda para la extradición de Zerón de Lucio.

“Encinas va a dar a conocer, porque ese es el compromiso con las madres y padres de Ayotzinapa una carta que envié al primer ministro de Israel para extraditar a una persona involucrada en estos hechos. “Queremos la cooperación, del apoyo del gobierno de Israel, porque se trata de una personas que llevó a cabo actos de tortura, graves violaciones de derecho humanos, y estamos seguros que el gobierno de Israel actuará de manera consecuente”, dijo en ese entonces.