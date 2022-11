Jessica Martínez renuncia a bancada de Morena; se mantendrá como ‘Diputada sin partido’ (video)

“Me he sentido muy presionada y coaccionada y no me siento tranquila para ejercer mi puesto político como Diputada local, por eso es que considero que para tener un espacio seguro de participación lo mejor es que sea, en este momento, Diputada sin partido”, expresó”, dijo.

‘Una de las cuestiones que se están aquí combatiendo es que Morena está sobre representado en las comisiones; bueno ya no, ya no está sobrerrepresentada porque yo salgo del grupo legislativo Morena y bueno, también quiero que sepa la gente el timing político que está manejando Movimiento Ciudadano’, sostuvo Martínez.

Actualmente, la legisladora preside la Comisión de Igualdad, mientras que Waldo Fernández, diputado local de Morena, se encarga de la Comisión de Presupuesto.

Martínez, remarcó que su salida de la bancada no significa que dejará la militancia de Morena, pues seguirá perteneciendo al partido.

‘Nos han pedido que apoyemos a diligencias o políticas de Movimiento Ciudadano, sin embargo yo pienso que una colaboración debe ser con mucho respeto y además sin engañar o sin hacer como trampas; entonces a mí no me parece que por un lado te sonrían, te pidan apoyo y por el otro lado te empiecen a mandar esto, que son juicios de derechos políticos’, concretó la legisladora.