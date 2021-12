Jesús Garza, el mexicano que fue elegido alcalde en zona con alto apoyo a Trump

Jesús Garza es un mecánico de 51 años, originario de Cadereyta Jiménez, Nuevo León. Este hombre vive en Estados Unidos, en una ciudad que tiene predilección por Donald Trump. Aún así ganó la elección para alcalde de Arcola, Illinois.

Arcola, Illinois es una ciudad de tres mil 600 habitantes que posee una zona de siembra y casas antiguas, con una innegable predilección por Donald Trump.

No obstante, un inmigrante mexicano consiguió la alcaldía.

Se trata de Jesús Garza, quien ha vivido y trabajado en el lugar durante dos décadas. Pasa la mayor parte de su tiempo en su taller e intentado mejorar el alumbrado público.

También se ha involucrado en la seguridad de la zona, verán, la ciudad sólo cuenta con un policía por turno. Tal vez por estas acciones consiguió la confianza de sus vecinos, la cual agradece y asegura no defraudará durante su mandato. Según su perspectiva, ganó el apoyo de los vecinos cuando comenzó a trabajar como mecánico para un ciudadano. Luego abrió su propio taller, de eso ya hace 17 años y hasta el momento ha logrado emplear a tres personas.

“La gente de aquí me ha dicho ‘nosotros no votamos por un partido Republicano, no votamos por demócratas, votamos por ti, por la persona que tú eres’”, aseguró Jesús.

Relacionado: La arrestan por vender en blusa sin sostén, “no respeta los valores” dicen autoridades