El juez de la Corte de Distrito de Massachusetts, en Boston, F. Dennis Saylor desestimó la demanda por 10 mil millones de dólares que el gobierno de México presentó contra siete armerías y una distribuidora de armas estadounidense, esto debido a que se encuentran bajo la Ley de Protección de Comercio Legal de Armas (PLCAA por sus siglas en inglés).

“Esta Corte no tiene la autoridad de ignorar una ley del Congreso. Ni es su papel generar estrategias para evitar ordenes estatutorias, incluso cuando los alegatos de la demanda pueden causar una respuesta de simpatía. Y aunque la Corte tiene una considerable simpatía por la gente de México y ninguna por aquellos que trafican armas a organizaciones criminales mexicanas, su deber es seguir la ley. Por lo tanto, y por las razones expuestas, las mociones para desestimar se garantizan”, expresa el memorándum emitido la tarde del viernes.

Saylor explicó que la demanda fue desestimada solamente debido a la protección que las ocho firmas (Smith & Wesson, Barrett Firearms, Beretta, Century International, Colt’s Manufacturing, Glock Inc, Witmer Public Safety Group y Sturm, Ruger & Co.) tienen bajo la PLCAA; sin embargo, mencionó que las armerías no tenían razón en sus demás argumentos como la falta de jurisdicción, falta de posibilidad compensatoria ante lo reclamado y falta de jurisdicción entre los sujetos demandados y el tema central.

A lo que el Consultor Jurídico Legal de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Celorio, respondió a la desestimación del juez y señaló que México seguirá peleando hasta aprobar la demanda.

“Es el primer round de un litigio complejo en el que vale la pena seguir luchando (...) Se trata de pelear contra la negligencia que permite que armas de fuego lleguen a manos de criminales”, indicó para medios como El Universal y Milenio.

“Nuestros argumentos legales son lo suficientemente sólidos como para obtener la razón. Si no obtuviéramos una resolución favorable (...) sí recurriríamos a la instancia de apelaciones para solicitar que se revierta la decisión”, añadió el asesor legal, que habló en teleconferencia.

La cancillería mexicana, el 4 de agosto de 2021, entabló esta demanda civil buscando que forzaran las armerías y distribuidoras a cambiar sus métodos de publicidad y venta de armas; además de la posibilidad de que hubiera una compensación por daños que alcanzaría los 16 mil millones de dólares.

México acusa “negligencia” por parte de estas ocho firmas, que “facilita el traslado de armas” a México, mismas que son utilizadas en hechos violentos, dejando el saldo de 340 mil asesinatos desde diciembre de 2006; así como que entran ilegalmente al territorio nacional de Estados Unidos más de medio millón de armas.