‘La intervención telefónica es ilegal y no puede quedar impune’, advierte Monreal a Sansores

El líder de la bancada de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, respondió a la gobernadora morenista de Campeche, Layda Sansores, sobre los supuestos audios que presentará en su programa Martes del Jaguar.

Este lunes 24 de octubre, durante rueda de prensa desde la Cámara Alta, el senador del partido guinda declaró que hoy las intervenciones telefónicas son ilegales, por lo que no puede quedar impune una acción así.

Recordó que en artículo 16 de la Constitución se establece que todas las comunicaciones privadas son inviolables, por lo que el delito que podría cometer Sansores al mostrar los audios sería la intervención de comunicaciones ilegales.

“Actuaré conforme a la ley en caso de que se presentara algún evento en mi contra. La ilegalidad no debe ser una clave del éxito político. La Constitución establece que la intervención de comunicaciones es ilegal”.

No obstante, el ex gobernador de Zacatecas aseguró que en este momento no tiene elementos para denunciar espionaje en su contra por parte de la mandataria de Campeche, de quien, dijo, le tiene mucho respeto.

“Siempre respetaré la ley (...) estoy muy tranquilo porque toda mi vida he actuado conforme a la ley; en 42 años de servicio público nunca he tenido una denuncia en mi contra, ni nunca he sido denunciado de algún hecho de abuso de poder o alguna actividad ilícita”, destacó.

Frente a representantes de medios de comunicación, Monreal Ávila agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) por posicionarse ante el conflicto que se generó con el anuncio de Sansores.

“Agradecerle al presidente sin ningún empacho, coincido con él en el sentido de que no le conviene al movimiento ninguna división, coincido en que tenemos que estar unidos para enfrentar el futuro de la nación”.

En este sentido, el legislador de Morena llamó a que en el partido prevalezca “la unidad por encima de la insidia y la infamia”, por lo que pidió a Layda Sansores “no seguir alterando” la buena relación que han mantenido desde hace años.

“Yo había tenido una relación de respeto con ella, me sorprendió que mencionará mi nombre porque no he tenido diferencias con ella ni con su gobierno. A través de las décadas de años de lucha, con ella y con su esposo Romeo, he tenido una relación de afecto, no entiendo dónde se alteró la relación y no quiero que se siga alterando”, expresó.

