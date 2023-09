‘La seguridad del país no se alcanza desde el gobierno federal’: García Harfuch habla sobre su postulación

“Si no atendemos las causas, si no buscamos que un sector que está desprotegido mejore, difícilmente van a mejorar los otros rubros” , afirmó García Harfuch. El aspirante expresó su compromiso con el proyecto liderado por la Doctora Sheinbaum y su creencia en que desde la Ciudad de Méxic o se puede contribuir significativamente al gobierno nacional.

SIN SEGURIDAD NO HAY ESTABILIDAD EN EL PAÍS

“Mi intención de participar, mi prioridad es el proyecto de la Doctora, y estoy convencido de que desde la ciudad se puede sumar mucho al gobierno que va a encabezar”, dijo García Harfuch. En cuanto a la seguridad, el morenista señaló que la Ciudad de México tiene un papel fundamental en la estabilidad del país en su conjunto, haciendo hincapié en que “sin seguridad difícilmente hay un desarrollo económico y hay un bienestar social en general”.

Sobre la cuestión de la seguridad a nivel nacional, el ex Secretario destacó la importancia de que cada entidad federativa asuma su responsabilidad en este aspecto y fortalezca sus propias instituciones de seguridad. “Estoy convencido de que la seguridad del país no se alcanza desde el gobierno federal. Cada entidad federativa debe asumir su responsabilidad. No hay policía, Guardia Nacional o institución federal que pueda cubrir y brindar seguridad a los 32 estados”, afirmó García Harfuch.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué Anabel Hernández ve a García Harfuch como otro García Luna?... destapa vínculos de ‘El Batman’ con la ‘Liga del Crimen’

TRABAJO EN CONJUNTO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD DESCARTA INTERFERENCIA DEL EJÉRCITO

Finalmente, resaltó la coordinación existente entre los elementos de seguridad en la Ciudad de México como un modelo a seguir, que permite la protección de los ciudadanos sin necesidad de recurrir a la presencia del Ejército en las calles. “En la Ciudad de México se desarrolla una coordinación absoluta entre elementos de seguridad, sin tener que solicitar que otras entidades tengan que actuar para proteger a la ciudadanía”, concluyó García Harfuch.

El anuncio de Omar García Harfuch sobre su aspiración a la Jefatura de Gobernación de la Ciudad de México genera expectativas en cuanto a las políticas de seguridad y su enfoque en la mejora de las condiciones de vida en la ciudad y el país en general.