La única alternativa para defender a Rusia era atacar Ucrania: Vladimir Putin

Este jueves, el presidente de Rusia, Vladimir Putin dijo que su proceder al invadir Ucrania fue porque ‘no le dejaron otra opción’ para defender a su país de las amenazas de seguridad.

“Rusia no tenía ninguna otra alternativa para defenderse que lanzar sus tropas contra Ucrania”, dijo el presidente ruso después de que Moscú lanzó en la madrugada una invasión contra el país vecino.

“Debe quedar claro: las cosas que están ocurriendo son una medida forzada”, señaló en una reunión con empresarios en el Kremlin.

“Ellos simplemente no nos dejaron otra opción”, añadió después de permanecer durante todo el día en silencio tras ordenar una “operación militar especial” en Ucrania.

“Los riesgos en la esfera de la seguridad son tales que era imposible responder con otros medios”, sostuvo en referencia al rechazo de EU y de la OTAN de conceder a Rusia garantías de seguridad vinculantes en las que se comprometerían a no ampliar la Alianza Atlántica más al este; es decir, a no incluir a Ucrania y a no emplazar armamento ofensivo cerca de las fronteras rusas.

“Para ser sincero, estoy incluso sorprendido de que no hayamos avanzado ni un milímetro en ningún asunto” de los que preocupan a Rusia, dijo Putin.

“Es una medida que nos hemos visto obligados a tomar, porque ellos (en Occidente) podían crear tales riesgos para nosotros que no está claro cómo nuestro país podría seguir existiendo”, recalcó.