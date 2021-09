Lamentan falta de diagnóstico sobre el rezago educativo

CDMX.- Especialistas en educación y profesores de nivel básico lamentaron que a una semana del arranque de clases presenciales no exista un diagnóstico sobre el rezago ni estrategias para recuperar a los estudiantes que abandonaron la escuela el ciclo pasado y que en este no se inscribieron.

Alma Maldonado, especialista en educación e investigadora del Cinvestav; Marco Fernández, profesor e investigador de la escuela de gobierno del Tec de Monterrey e investigador de México Evalúa, y Elena Arredondo, subdirectora académica del turno matutino de la Secundaria Técnica Felipe Carrillo Puerto, consideraron que este retorno ocurre sin un plan pedagógico que permita a los alumnos continuar con clases a distancia ni estrategias claras de contención de problemas de salud mental.

La Jornada Nacional de Sana Distancia implementada para mitigar contagios de COVID-19 obligó al cierre de planteles por 17 meses. El pasado lunes arrancó de forma presencial el ciclo escolar 2021-2022.

Marco Fernández señaló que no es posible que no exista información relacionada con el rezago educativo que ha provocado la pandemia y que no se hayan planteado aún estrategias para recuperar a los estudiantes que abandonaron la escuela el ciclo pasado y que en este ya no se apuntaron.

Destacó además que, aunque se espera que con el regreso a clases haya brotes de la enfermedad COVID-19, será importante conocer las estrategias que se plantean en cada entidad y a su vez en cada plantel académico para mantener una correcta vigilancia epidemiológica.