CDMX.- Luego que legisladores de Estados Unidos, como el senador republicano Marco Rubio, acusaran al presidente Andrés Manuel López Obrador de no solo apoyar dictaduras en América, sino también de tener presuntos vínculos con el narcotráfico, el jefe del Ejecutivo federal lo llamó a presentar pruebas, pero aseguró que él no es el expresidente Felipe Calderón.

Señaló que en cambio él si tiene pruebas de que Ted Cruz recibió dinero de la Asociación Nacional del Rifle.

“Este señor Ted Cruz diciendo que se celebra el que yo no asista a la Cumbre (de las Américas) porque yo protejo. Dictadores ... no los identifico bien, pero se señor Rubio pertenece al Partido Republicano, pero todavía Ted Cruz le añadió que solo no protejo a dictaduras, sino que permití a narcotráfico que dominara en un amplio territorio de México.

“Yo le digo al señor Ted Cruz, a Marco Rubio, pero también al otro, a los dos, que presenten pruebas, porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, de origen hispano, que obtiene sus votos por los hispanos. Yo lo emplazó a que presente las pruebas, de lo que está diciendo, porque yo si tengo pruebas de que a él le han dado dinero los que están a favor de la fabricación de armas en Estados Unidos y de que no haya ninguna prohibición para la venta de armas, yo tengo la pruebas”.