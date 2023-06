Las noticias más importantes del 5 de junio en México

CLIMA

➔ Tercera ola de calor azotará a México: Al menos 12 entidades de la República Mexicana tendrán temperaturas superiores a los 40 grados; tormentas y granizadas también golpearán al territorio mexicano.

MÉXICO

➔ AMLO asegura que ‘no va a haber dedazo’ en elección de candidato de Morena: El titular del Ejecutivo federal prometió que no intervendrá en la elección del candidato presidencial de su partido, Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), a un año de las presidenciales de 2024.

➔ Después de dos meses, el pleno del INAI vuelve a sesionar: Autoridad judicial permite que el Pleno pudiera operar con cuatro comisionados.

➔ Alito Moreno acusa a Del Mazo de darle la espalda al PRI: Dijo que esto no afectará a las Elecciones de 2024 porque “la presidencia se gana con votos totales, no con gubernaturas”.

➔ AMLO se reúne con ‘corcholatas’ en restaurante, previo a encuentro de Morena por selección de candidatos: Se creía que la cita sólo era para Marcelo Ebrard, sin embargo, medios confirmaron que los tres presidenciables arribaron al lugar.

➔ 14 años después, la impunidad persiste en el incendio que mató a 49 bebés en la Guardería ABC: Los padres acusan que existe complicidad entre el Gobierno de México y la Suprema Corte de Justicia con la intención de que el crimen continúe impune.

MUNDO

➔ Gobierno de Putin afirma que frustró la gran ofensiva de Ucrania: No quedó claro de inmediato si el ataque informado representó o no el comienzo de una contraofensiva ucraniana que Kiev prometió durante meses.

➔ Texas prohibirá afirmación de género para menores: Texas se unió a por lo menos otros 18 estados que han emitido prohibiciones similares.

➔ Lo que Apple presentó en su WWDC 2023; un casco de realidad mixta, Macbooks, cambios en iOS 17: Apple ha calificado este WWDC como uno de los eventos más importantes de la compañía en su historia reciente, incluso mencionando que hoy se abre “una nueva era”

COAHUILA

➔ 57%, la contundente victoria de Manolo Jiménez: El candidato aliancista arrasa con una ventaja de por lo menos 33.8 por ciento, algo no visto desde hace 30 años.

➔ Aprueban tres desarrollos de vivienda vertical en Saltillo... todos en la zona norte: Los tres predios al norte de Saltillo cambiaron de uso de suelo para comenzar a construir vivienda. Uno de los proyectos además contempla la construcción de un restaurante/cafetería con venta de bebidas alcohólicas.

➔ Traería litigios asignación de curules de representación proporcional: Morena es el partido más afectado, pues el porcentaje de diputaciones que le corresponde, según la ley, está muy por debajo de la votación obtenida en las urnas.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ ¿Se salvaron tus series? Presumen ‘acuerdo provisional’ con guionistas para rescatar al streaming: Con 35 días en huelga los guionistas habrían conseguido mejorías en temas de sueldo, seguridad laboral, derechos creativos, diversidad y protección en contra del uso de la IA.

➔ La situación no mejora para Saraperos de Saltillo: continúan en la parte baja de la Zona Norte en la LMB: La Nave Verde, quien acaba de cambiar de mánager, su tercero en lo que va de la Temporada 2023, sigue en el séptimo lugar pese a haber ganado la serie ante los Piratas de Campeche.

➔ ¡Anuncia ‘Corona Capital’ su line up! Encabezarán el festival Arcade Fire, Pulp, 30 Seconds To Mars, The Cure y más: El festival que se realizará el 17, 18 y 19 de noviembre en la CDMX también contará con los shows de Kim Petras, Niall Horan y The Black Keys entre otros.

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | Sin descanso. Los retos de Manolo Jiménez, el nuevo gobernador de Coahuila: Especialistas y activistas de diversas áreas consultados por Semanario, ponen sobre la mesa al nuevo gobernador cuáles son los retos que enfrentará cuando tome posesión del cargo.

➔ TECH | El error de Gmail que ha provocado estafas con correos falsos que se hacen pasar por empresas: Suelen ser enviados por direcciones de correo electrónico sospechosas y, hasta el momento, Google no tiene una solución.