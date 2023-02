Ciudad de México. En su sexenio, tanto a empresarios y banqueros, como a la mayoría de la población, les “ha ido bien”, sostuvo ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“¿Y cómo es que se logra que le vaya bien a los de arriba y les vaya bien a los de abajo?, ¿por qué lo hemos logrado?, ahora sí me voy a ver muy tecnócrata, les voy a hablar en la jerigonza tecnocrática: porque ya quitamos la variable corrupción”, señaló durante su conferencia de prensa diaria.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario presentó las cifras respecto a la utilidad neta de la banca en México, misma que tuvo un acumulado de 236 mil 743 millones de pesos, el “monto de recursos más alto desde que se tiene registro por instituciones”, y un incremento de 20.6 por ciento en la variación anual respecto al año anterior.

También, confió en que en la próxima Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se revelará una reducción de la pobreza.

Al insistir que uno de los factores que obstaculizó el crecimiento por muchos años fue la corrupción, consideró que dicho delito “fue lo que arruinó por completo, no al país, porque a México lo salva su gente, sus culturas, pero sí al llamado modelo neoliberal, que ya ni se habla de eso; algunos ahí, que lo siguen aplicando en el mundo, pero les va muy mal, muy mal”.

En tanto, luego de refrendar su crítica a las llamadas reformas estructurales del sexenio pasado, lamentó que producto de esa política, la mitad del presupuesto de Pemex durante el “periodo neoliberal” se destinaba a explorar y a perforar pozos en el norte y en aguas profundas, donde no hay petróleo o cuesta más extraerlo.

Mientras que de los 110 contratos entregados en el sector petrolero con dicha reforma, solo en tres casos hay inversiones y exploración. Consultado sobre si buscará revertir los contratos, aclaró que “no me voy a meter”.

Aunque podrían cancelarse, porque “incumplieron y no invirtieron”, ponderó que se detuvo la privatización en el sector petrolero “porque desde las primeras reuniones les dije: inviertan, produzcan, desarrollen ya los campos que tienen y si invierten, producen y desarrollan los campos petroleros que ya les fueron otorgados, entonces sí pensamos en la posibilidad de hacer una convocatoria nueva; pero como no invirtieron nada, nada, porque todo fue pura especulación... entonces ¿para qué cancelo? No, capaz que me van a acusar allá a la Casa Blanca”.

De igual forma, subrayó que la población expresó un “basta” al proceso privatizador, gracias a lo cual “no les dio tiempo de entregarlo todo” en los gobiernos anteriores.

Con información de medios