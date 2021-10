Ley en Texas declara que jóvenes transgénero sólo practicarán deporte ‘según su sexo biológico’

Gregg Abbott, gobernador de Texas, promulgó el Proyecto de Ley 25 de la Cámara de Representantes este lunes, 25 de octubre; establecería que los estudiantes de escuelas públicas sólo acudirán a competencias atléticas, a nivel interescolar, según su sexo asignado al nacer.

Esto quiere decir que los jóvenes transgénero no podrán ser parte de un equipo que respete su identidad de género, pues tendrán que apuntar al sexo que aparece en su certificado de nacimiento oficial.

La ley entrará en vigor el 18 de enero del próximo año y aplicará a equipos patrocinados o autorizados, también a la Liga Interescolar Universitaria, la cual se encarga de organizar los eventos atléticos de las escuelas primarias y secundarias en el estado.

El objetivo para defender esta ley se basa en “garantizar oportunidades para las niñas”, evitando “discriminación por motivos de sexo”. Así, quienes coinciden con esta ley, aseguran que se evitará que niñas transgénero “tengan ventaja” sobre sus competidoras cisgénero, según sus “atributos biológicos”.

Pediatras aseguran que los hombres promedio tienen “ventajas de redimiendo en el atletismo” sobre las mujeres; le atribuyen estas características a la testosterona.

“Una restricción no es lo mismo que una prohibición. No puedo imaginar que, en la secundaria, una chica trans no pueda asistir a ‘los deportes de chicas’, incluso luego de recibir terapia hormonal”, aseguró Joanna Harper, atleta transgénero y autora de Sporting Gender.

Usuarios en redes aseguran que es un problema muy serio de exclusión, que “no se puede concebir que una chica transgénero juegue en un equipo de hombres cisgénero”.

La ley, ya aprobada, ha recibido múltiples críticas en Estados Unidos.