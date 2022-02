Lilly Téllez da positivo a COVID: “no he perdido el antojo por los chocolates”, asegura

La senadora Lilly Téllez informó a través de redes sociales que dio positivo a coronavirus (COVID-19) y que no ha perdido el antojo por los chocolates, lo que para ella representa “buen síntoma”.

A través de Twitter la funcionaria reveló: “Tengo COVID, me guardaré en casa para recuperarme. No he perdido el antojo por los chocolates y eso seguro es buen síntoma”, escribió.