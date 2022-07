CDMX.- De cara al arranque de la Jornada de Oración por la Paz que iniciará este domingo en el país, integrantes de la Compañía de Jesús, del Espiscopado Mexicano y de distintas arquidiócesis llamaron a no resignarse ante los asesinatos y desapariciones que ocurren diariamente en nuestro país y a trabajar juntos por la paz.

Los integrantes de distintas congregaciones señalaron que para solucionar el tema de la violencia se necesita la participación de todos los actores y es más bien una sensibilización a dialogar para construir juntos la paz.

Sólo a través de la unidad y del diálogo se podrá construir la paz, dijo Jorge Atilano González Candia, asistente del Sector Social del Gobierno de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús, quien afirmó que la violencia es un fenómeno tan complejo que no la podrá resolver un sólo actor.

Para el padre Mario Ángel Flores Ramos, exrector de la Universidad Pontificia de México y actual director del Observatorio Nacional de la Conferencia del Episcopado Mexicano, la estrategia del gobierno –”abrazos, no balazos”– ha resultado fallida porque esta considera que no es grave la violencia que enfrenta el país: “La estrategia para los jóvenes no es entregarles dinero, es mejorar la educación... las oportunidades de trabajo”.