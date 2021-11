López Obrador llega a NY para hablar en la ONU sobre corrupción

López Obrador explicará su “fórmula de no permitir la corrupción y de gobernar con austeridad” así como “no hacer caso a las recetas de los organismos financieros internacionales” porque el neoliberalismo ha resultado un “fracaso”, dijo.

El mandatario mexicano aterrizó alrededor de las 21:00 horas locales. Esta noche no se tiene previsto ningún acto público de López Obrador, por lo que se prevé que sólo pernocte en el hotel Millennium Hilton, donde decenas de mexicanos se apostaron en las inmediaciones con mariachi, pancartas y cánticos para recibir al presidente.

“Nosotros podemos hablar, considero, con autoridad porque estamos aplicando un modelo no tradicional, no ortodoxo, no neoliberal, estamos combatiendo la corrupción como nunca se había hecho”, resumió.

El viaje de Andrés Manuel López Obrador y su discurso llegan en momento en que su país preside el Consejo de Seguridad de la ONU.

El presidente de México descartó para su visita una reunión con representantes de la comunidad mexicana en Estados Unidos, que autoridades mexicanas cifra en casi 40 millones de personas, pero desde la ONU grabará un mensaje dedicado a los migrantes.

“Voy a aprovechar para mandarles un saludo fraterno, solidario, a las paisanas y paisanos porque siguen apoyando a México enviando remesas, enviando recursos a sus familiares”, dijo el mandatario.