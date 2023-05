Mandó pago de cesárea a cuenta equivocada, pero humilde artesano le devolvió el dinero

En la ciudad de Catamarca, en Argentina, una mujer con avanzado estado de embarazo vivió una angustiante situación al notar que había depositado el dinero con el que debía pagar su cesárea a la cuenta bancaria de un desconocido.

Al notar el error, Paula Meneza, de 34 años, recurrió a publicar su caso en las redes sociales con la esperanza de recuperar el monto que ahorró con mucho sacrificio para el nacimiento de su bebé.

El último 15 de mayo, Paula acudió a un agente de Pago Fácil de la localidad de Valle Viejo, para depositar los 55 mil pesos en la cuenta de su pareja, quien luego se encargaría de hacer el pago a la clínica.

Una vez hecha la transacción, Paula retornó a su vivienda y, al comunicarse con su esposo, este le dijo que no le llegó la suma.

La gestante revisó el ticket y notó que la cajera había digitado mal los primeros números de DNI del destinatario, por lo que su dinero llegó a la cuenta de otra persona.

“Cuando veo que decía 27 en lugar de 29, fui en el acto a reclamar. No habían pasado ni 20 minutos. La cajera aseguró que el error fue mío por no darle el documento correcto, pero ella en ningún momento me confirmó el nombre del titular. No me tomó la denuncia y me dijo que hiciera el reclamo en la tarjeta Naranja X porque el depósito era entre cuentas de la misma entidad financiera”, narró para Infobae.

Al día siguiente, Paula acudió al área de atención al cliente y, tras 40 minutos de espera, le facilitaron el nombre del destinatario y la provincia donde residía.

La persona fue identificada como Héctor Orlando Maciel, quien vive en Corrientes.

